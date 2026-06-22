[2026WC] 18세 야말 월드컵 데뷔골...스페인, 사우디에 4-0 대승

AI 핵심 요약beta
- 스페인 대표팀이 22일 사우디를 4-0으로 꺾고 조 1위로 첫 승을 올렸다
- 야말이 전반 선제골로 월드컵 데뷔포이자 최연소 득점 상위 기록을 세웠다
- 오야르사발이 전반에만 2골 1도움으로 승부를 갈랐고 스페인은 우루과이와 최종전을 치른다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '무적함대' 스페인이 사우디아라비아를 완파하며 2026 북중미 월드컵 첫 승을 신고했다.
스페인은 22일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 조별리그 H조 2차전에서 사우디아라비아를 4-0으로 꺾었다. 1차전에서 카보베르데와 0-0으로 비겼던 스페인은 이로써 1승 1무(승점 4)를 기록, 조 1위로 뛰어오르며 강력한 우승 후보의 자존심을 세웠다. 반면 1차전에서 우루과이와 비겼던 사우디아라비아는 1무 1패(승점 1)로 조 3위에 머물렀다.
해결사는 '신성' 라민 야말과 '해결사' 미켈 오야르사발이었다. 포문은 전반 10분 오야르사발이 왼쪽 측면에서 찔러준 낮은 크로스를 야말이 반대편에서 몸을 날려 밀어 넣었다. 18세 343일의 나이로 터뜨린 야말의 월드컵 데뷔골이자 역대 월드컵 최연소 득점 8위에 해당하는 기록이다.
기세를 잡은 스페인은 사우디아라비아를 사정없이 몰아쳤다. 전반 21분 코너킥 상황에서 에므리크 라포르트가 머리로 떨군 공을 오야르사발이 오른발로 차 넣으며 추가골을 뽑았다. 오야르사발은 3분 뒤인 전반 24분, 다니 올모의 헤더 패스를 문전에서 논스톱 슈팅으로 연결해 멀티골을 완성했다. 오야르사발은 전반에만 2골 1도움을 올리며 사실상 승부를 갈랐다.
후반에도 스페인의 공세는 매서웠다. 후반 4분 마르크 쿠쿠레야의 날카로운 발리슛이 사우디아라비아 수비수 하산 알탐박티의 몸에 맞고 굴절되며 자책골로 연결됐다. 스페인은 후반 추가시간 페란 토레스가 골망을 흔들었으나 VAR 판독 결과 오프사이드로 취소됐다. 슈팅 수 22대 3이 증명하듯 스페인이 사우디아라비아를 압도한 완벽한 경기였다.
대승으로 분위기를 반전한 스페인은 오는 27일 우루과이와 조별리그 최종전을 치른다. 사우디아라비아는 같은 날 카보베르데를 상대로 16강 진출을 위한 마지막 단두대 매치를 벌인다.
psoq1337@newspim.com