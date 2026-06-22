[2026WC] 'GK 선방쇼' 이란, '10명이 싸운' 벨기에와 0-0…나란히 2무

AI 핵심 요약beta
- 이란이 22일 북중미 월드컵 G조 2차전에서 벨기에와 0-0으로 비겼다
- 벨기에는 점유율과 슈팅에서 이란을 압도했지만 베이란반드의 연이은 선방에 막혔다
- 두 팀은 나란히 2무 승점 2점으로 16강 진출을 최종전으로 미뤘다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '아시아의 복병' 이란이 골키퍼의 눈부신 선방쇼를 앞세워 대어 벨기에의 발목을 잡았다.
이란은 22일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 G조 2차전에서 벨기에와 0-0으로 비겼다. 1차전에 이어 나란히 두 경기 연속 무승부를 기록한 두 팀은 승점 2점을 확보하며 16강 진출 티켓의 향방을 조별리그 최종전으로 미뤘다.
경기는 예상대로 벨기에가 주도했다. 벨기에는 에이스 케빈 더브라위너와 로멜루 루카쿠를 앞세워 이란의 밀집 수비를 거세게 몰아쳤다. 전반 볼 점유율 81%를 기록할 만큼 일방적인 흐름이었다. 하지만 이란에는 '거미손' 알리레자 베이란반드 골키퍼가 있었다. 베이란반드는 전반 9분 막심 더카위퍼르의 결정적인 슈팅을 막아낸 것을 시작으로 벨기에의 파상공세를 온몸으로 저지했다.
이란도 날카로운 역습으로 벨기에의 간담을 서늘하게 했다. 전반 25분 프리킥 상황에서 기습적인 패스를 받은 메디 타레미가 왼발로 벨기에의 골망을 흔들었다. 그러나 비디오 판독(VAR) 결과 간발의 차로 오프사이드가 선언되며 득점이 취소되는 아쉬움을 삼켰다. 위기를 넘긴 벨기에는 전반 막판 더브라위너와 더카위퍼르가 연이어 슈팅을 날렸지만 모두 베이란반드의 슈퍼 세이브에 걸렸다.
후반에도 공방전은 계속됐다. 벨기에는 후반 14분 더브라위너의 패스에 이은 더카위퍼르의 결정적인 슈팅이 베이란반드의 손끝에 걸리며 땅을 쳤다. 밀리던 벨기에에 대형 악재가 터진 것은 후반 21분이었다. 벨기에 센터백 나탄 응고이가 백패스 실수 후 볼을 가로채려던 타레미를 잡아당겨 넘어뜨렸다. 주심은 결정적인 득점 기회를 저지한 응고이에게 곧바로 다이렉트 퇴장을 명령했다.
수적 우위를 점한 이란은 후반 36분 사이드 에자톨라히의 강력한 중거리 슈팅으로 벨기에 골문을 위협했으나 티보 쿠르투아 골키퍼의 선방에 막혔다. 벨기에는 슈팅 수 21대 7로 이란을 압도하고도 끝내 0의 균형을 깨지 못했다. 벨기에의 파상공세를 끈질기게 버텨낸 이란은 값진 승점 1점을 챙기며 아시아 축구의 매운맛을 보여줬다.
psoq1337@newspim.com