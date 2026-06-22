일학습병행 현장 안전문화 확산…산업인력공단·안전보건공단 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국산업인력공단과 안전보건공단이 22일 고교 일학습병행 안전문화 조성 추진단을 발족했다
- 추진단은 체험형 교육·예방 중심 문화·학교 맞춤형 지원 등 3대 과제로 안전관리 체계를 강화한다
- 양 기관은 VR·체험교육 등 인프라를 확대해 고교 학습근로자의 산업재해 예방과 안전역량 강화를 지원한다
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국산업인력공단과 한국산업안전보건공단은 일학습병행 안전문화 조성 추진단을 꾸려 고등학교 일학습병행 학습근로자를 위한 안전 관리 체계 강화 협력에 나선다.
산업인력공단은 고용노동부·안전보건공단과 함께 22일 울산 중구 산업인력공단 본부에서 '고교 일학습병행 안전문화 조성 추진단' 발대식을 열었다고 밝혔다.
추진단 단장은 산업인력공단 일학습지원국장과 안전보건공단 교육총괄실장이 공동으로 맡는다.
추진단은 고등학생 학습근로자를 위한 예방 중심 안전문화 확산 및 현장 맞춤형 안전지원 체계 구축을 추진한다.
구체적으로 현장 운영 경험과 산업안전 전문성을 결합해 ▲체험형 안전교육 지원 ▲예방 중심 안전문화 확산 ▲학교 맞춤형 안전지원 강화 등 3대 과제를 중점 추진한다.
특히 참여학교의 안전교육 수요와 현장 애로사항을 정기적으로 발굴하고 개선과제를 공동 관리하는 상시 협력체계를 구축한다는 방침이다.
안전체험교육장 및 찾아가는 가상현실(VR) 교육 확대, 산업안전 키(Key) 메시지 제공, 위험 요소 찾아보기 캠페인 운영 등 현장 맞춤형 안전지원 사업을 확대한다.
두 기관은 지난해부터 ▲안전체험교육 지원 ▲찾아가는 안전교육 ▲산업안전 콘텐츠 개발·보급 등 다양한 협력사업을 통해 고교 학습근로자의 안전역량 강화를 지원해 왔다.
이번 추진단 출범을 계기로 그간 개별 교육 지원 중심으로 이뤄지던 협력 체계도 변화한다. 협업 범위는 학교 현장의 수요 발굴, 콘텐츠 개발, 체험교육, 안전문화 확산을 아우르는 상시 협력체계로 확대된다.
김현중 안전보건공단 이사장은 "산업재해 예방은 현장에 투입되기 전부터 위험을 알고 스스로 지킬 수 있는 역량을 키우는 데서 시작된다"며 "안전체험교육지원, 찾아가는 VR, 맞춤형 안전콘텐츠 등 공단의 교육 인프라를 적극 활용해 고교 학습근로자가 안전한 산업인력으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
이병훈 산업인력공단 이사장은 "안전보건공단과 협업을 통해 고교 일학습병행 학습근로자의 안전이 더욱 고도화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 현장 중심의 안전지원과 예방 중심 안전문화 확산을 선도해 학생들이 안심하고 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com