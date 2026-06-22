임종룡 회장, 일본·대만서 IR..."비은행 확대로 종합금융그룹 도약"

AI 핵심 요약beta
- 우리금융 임종룡 회장이 22일부터 25일까지 일본·대만을 방문해 해외 투자자 대상 IR을 진행했다.
- 임 회장은 CET1 13.60% 등 탄탄한 자본력과 비은행 포트폴리오 확장을 바탕으로 종합금융그룹 도약 비전을 설명했다.
- 국내 최초 비과세 배당 사례를 언급하며 시장 상황과 자본 여력을 감안한 일관된 주주환원 정책 유지를 약속했다.
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기업가치·주주환원 의지 설명
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리금융그룹 임종룡 회장이 일본과 대만을 찾아 해외 투자자와 직접 만나 그룹의 중장기 전략과 주주환원 방향을 설명한다. 비은행 강화와 생산적 금융 확대를 축으로 한 종합금융그룹 도약 비전을 전면에 내세운다.
우리금융그룹에 따르면 임 회장은 22일부터 25일까지 일본·대만 현지를 방문해 주요 기관투자가를 상대로 일대일 미팅 형식의 기업설명(IR)을 진행한다. 이번 일정은 자본정책과 성장 전략을 글로벌 투자자에게 직접 설명하고, 투자자 기반을 넓히기 위한 차원이다.
임 회장은 우선 자본 여력과 건전성을 핵심 메시지로 전달할 계획이다.
올해 1분기 말 기준 보통주자본비율(CET1) 13.60% 수준의 자본력을 바탕으로 생산적 금융 공급과 미래 성장산업 지원을 확대하고 있다는 점을 강조한다. 대외 불확실성이 지속되는 환경에서도 안정적인 성장 기반을 구축했다는 점을 부각하겠다는 취지다.
비은행 포트폴리오 확장 전략도 주요 설명 내용이다. 우리투자증권 출범과 동양생명·ABL생명 인수 등을 통해 은행 중심의 수익 구조를 보완하고, 증권·보험을 아우르는 종합금융그룹 체계를 공고히 하고 있다는 점을 투자자에게 알릴 예정이다.
이를 통해 그룹 수익원을 다변화하고 중장기 이익창출력을 높이겠다는 청사진도 제시한다.
주주환원 정책에 대한 메시지도 함께 전달된다. 우리금융은 국내 은행지주 가운데 처음으로 비과세 배당을 실시하는 등 적극적인 주주환원 기조를 이어온 만큼, 향후에도 시장 상황과 자본 여력을 감안해 일관된 주주환원 정책을 유지하겠다는 방침이다.
peterbreak22@newspim.com