GS칼텍스, 박지성축구센터서 다문화·유소년 축구 첫 교류전

AI 핵심 요약beta
- GS칼텍스가 21일 수원서 드림에너지데이를 열었다.
- FC서울 다문화 축구교실과 박지성축구교실을 처음 연계했다.
- 다문화 아동 통합과 인재양성 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = GS칼텍스(대표이사 허세홍 부회장)는 지난 21일 수원 박지성축구센터에서 '드림에너지데이' 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.
이번 행사는 GS칼텍스가 각각 10년 이상 후원해온 'FC서울 다문화 축구교실'과 '박지성축구센터 축구교실'을 처음으로 연계한 교류 친선전이다. 독립적으로 운영되던 두 프로그램을 하나로 잇는 시도로, GS칼텍스 스포츠 기반 사회공헌 활동을 통해 다양성과 사회통합의 가치를 담아내고자 기획됐다.
GS칼텍스는 다문화 가정 어린이들의 사회 통합과 건강한 성장 환경 조성을 위한 지원을 지속적으로 확대해왔다. FC서울 다문화 축구교실은 다문화 어린이들이 축구를 통해 건강하게 한국 사회에 적응할 수 있도록 돕는 사회공헌 프로그램으로 FC서울과 서울시가 함께 2013년부터 매년 진행해 오고 있다. 박지성축구센터는 GS칼텍스가 2009년 11월 메인 스폰십을 맺은 후 현재까지 후원을 이어오고 있다.
GS칼텍스 관계자는 "오랜 인연을 맺고 있는 'FC서울 다문화 축구교실'과 '박지성 축구교실' 을 연계하여 다문화 어린이들에게 좋은 에너지를 심어주고자 마련된 행사"라며 "앞으로도 스포츠 기반 사회공헌을 포함해 다문화 배경 인재양성을 위해 관심과 지원을 이어나가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com