광양제철소, AI·수면검사로 건강관리 고도화

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워크핏 기반 2분 만에 자가측정

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 =포스코 광양제철소가 AI 기반 건강진단 장비 도입과 수면다원검사 지원 확대를 통해 임직원 건강관리 체계를 강화하고 있다.

광양제철소는 산업보건센터를 중심으로 상시 건강 점검 체계를 구축하고 AI 건강진단 보조장비 '워크핏(WorkFit)'을 도입해 운영 중이라고 22일 밝혔다.

광양제철소 직원이 워크핏을 이용해 간편하게 건강 상태를 점검하고 있다. [사진=광양제철소] 2026.06.22 chadol999@newspim.com

해당 장비는 손가락 센서와 혈압계 등을 활용해 약 2분 만에 자율신경 균형, 혈관 건강 나이, 혈당 등 주요 건강 지표를 측정할 수 있다.

워크핏은 산업보건센터 1층 건강상담실에 설치됐으며 별도 접수 없이 직원 누구나 이용 가능하다. 특히 50세 이상 직원이나 교대근무 등으로 건강 관리가 필요한 직원들의 활용이 기대된다.

이와 함께 수면다원검사를 사외위탁정밀검사 항목에 포함해 수면 건강 관리 지원도 강화했다. 수면 중 뇌파, 호흡, 산소포화도 등을 분석해 수면무호흡증 등 수면장애 여부를 확인할 수 있다.

검사는 산업보건센터 상담 후 외부 병원에서 진행되며 약 일주일 후 결과 상담이 이뤄진다. 회사 측은 향후 건강관리 프로그램을 지속 확대할 계획이다.

한편 포스코는 혈당 개선 프로그램, 운동 프로그램, 심리상담 등 다양한 사내 건강 증진 프로그램도 운영하고 있다.

chadol999@newspim.com