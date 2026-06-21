[PGA] 김주형 US오픈 공동 2위, 클라크 악천후에도 '3년 만에 우승도전'

AI 핵심 요약beta
- 윈덤 클라크가 21일 US오픈 3라운드 후 중간합계 7언더파로 단독 선두를 지켰다
- 클라크는 강풍 속에서도 이글 1개를 앞세워 3년 만의 두번째 US오픈 우승에 도전한다
- 김주형은 중간합계 1언더파로 공동 2위를 유지했고 임성재와 매킬로이는 3오버파 공동 17위에 머물렀다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=윈덤 클라크(미국)가 US오픈(총상금 2250만 달러·약 345억 원) 무빙 데이에도 선두를 지키며, 이 대회 두 번째 우승을 노린다.
클라크는 21일(한국 시간) 미국 뉴욕 사우샘프턴 시네콕 힐스 골프클럽(파70)에서 열린 제 126회 대회 셋째날 3라운드에서 이글 1개, 버디 2개를 보기 4개로 맞바꾸면서 타수를 줄이지 못했다. 다만 워낙 고난도 코스였는데다 시속 50km에 육박하는 강풍 때문에 다른 도전자들도 성적을 내지 못하면서 중간합계 7언더파 203타로 단독 1위를 질주 중이다.
앞서 로스엔젤레스 컨트리클럽에서 열린 2023년 대회 우승자인 클라크는 3년 만에 우승을 노린다. 지난해 이 대회에서 컷 탈락한 클라크는 성적 부진에 대한 분을 참지 못하고 라커룸 기물을 파손해 비난받았다.
이날 클라크는 15번 홀까지 보기 3개, 버디 2개로 한 타를 잃었다. 하지만 16번 홀(파5)에서 두 번째 샷을 홀 옆 1.3m에 붙이며 이글을 잡았다. 이어 17번 홀(파5)에서 파를 잡았지만 18번 홀(파4)에서 1.5m 거리의 파 퍼트를 놓치면서 공동 2위와 격차를 6타로 마무리했다.
이 대회에 출전 중인 김주형(한국)은 이날 버디 4개, 보기 6개를 적어내며 2타를 잃었다. 중간 합께 1언더파 209타를 기록하며 2라운드에 이어 공동 2위를 지켰다. 김주형은 마지막 라운드에서 역전 우승에 도전한다. 스코티 셰플러(미국), 사히스 시갈라(미국), 샘 스티븐스(미국)이 김주형과 어깨를 나란히 했다.
한편 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)는 전반에 2타를 줄이며 상위권으로 도약했다. 하지만 후반에만 보기 5개로 무너졌다. 중간 합계 3오버파 213타를 적어내며 공동 17위로 밀렸다.
임성재는 이날 1오버파 71타로 중간합계 3오버파 213타를 기록, 매킬로이와 함께 공동 17위에 이름을 올렸다.
willowdy@newspim.com