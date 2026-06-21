[2026WC] 브로비·학포 앞세운 네덜란드, 스웨덴 5-1 제압

AI 핵심 요약beta
- 네덜란드가 21일 스웨덴을 5-1로 꺾었다.
- 전반 브로비 멀티골과 학포 득점이 빛났다.
- 스웨덴은 엘랑가 만회골에도 대패했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=네덜란드가 일본과 무승부의 아쉬움을 뒤로 하고, 막강한 화력을 앞세워 스웨덴을 제압했다.
네덜란드는 21일(한국시간) 미국 휴스턴 스타디움에서 열린 스웨덴과 2026 북중미 월드컵 F조 조별리그 2차전에서 5-1로 승리했다. 일본과 1차전에서 2-2 무승부에 그쳤던 네덜란드는 뒤늦은 월드컵 첫 승을 신고했다.
이날 네덜란드는 스웨덴과 볼 점유율(51%)에서도 큰 차이가 없었고, 슈팅은 오히려 6개 적은 10개에 그쳤다. 하지만 골 결정력이 빛났다. 반면 튀니지와 조별리그 1차전에서 5-1로 승리했던 스웨덴은 당시 화력을 뽐냈던 알렉산데르 이삭과 빅토르 요케레스가 이날 동반 침묵하며 경기를 내줬다.
네덜란드는 전반 브라이언 브로비의 멀티골로 기선 제압에 나섰다. 브로비는 전반 5분 코디 각포의 크로스를 받아 오른발 슛으로 마무리하며 선제골을 기록했다. 이후 12분 뒤에는 덴젤 됨프리스가 오른쪽에서 넘긴 크로스를 브로비가 넘어지면서 오른발로 밀어넣으며 경기 시작 17분 만에 멀티골을 완성했다.
후반에는 코디 학포의 활약이 빛났다. 학포는 후반 시작 2분 만에 됨프리스의 크로스를 골문 앞에서 밀어 넣으며 득점했다. 학포는 7분 뒤 상대 수비수를 제치고 오른발 슈팅을 날리며 4-0을 만들었다.
스웨덴도 후반 14분 이삭의 침투 패스를 받은 앤서니 엘랑가가 수비수 3명을 따돌리고 왼발 슈팅으로 마무리해 한 골을 만회했다. 후반 10분에 알렉산더 베르하르트손과 교체 투입됐던 엘랑가가 투입되자마자 만든 만회골이었다.
경기 막판 네덜란드 크리센시오 서머빌이 박스 밖에서 오른발 슛으로 쐐기골을 터트렸고, 네덜란드는 5-1 대승으로 경기를 마무리했다.
willowdy@newspim.com