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佛 귀국후 곧장 핸드볼경기장 찾은 최휘영 장관 "신속지원, 피해 최소화"

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  • 최휘영 문체부 장관이 19일 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 단체 피해 현장을 찾아 대책회의를 진행했다
  • 일부 시위대의 2주 넘는 경기장 봉쇄로 금융거래·국제대회 준비 차질 등 종목단체와 선수 피해가 커졌다고 밝혔다
  • 정부와 대한체육회가 자금 지원과 애로 해소, 직원 정신적 피해 보호조치를 약속하고 사태 장기화 방지에 나서겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 올림픽공원 핸드볼경기장 입주 체육 종목단체들의 피해 현장을 직접 찾아 피해 최소화를 약속했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 19일 서울 송파구 올림픽공원 내 임시사무실에서 대한체육회 및 국민체육진흥공단 관계자와 함께 국민 참정권 침해 집회 상황 등으로 인해 이어지고 있는 경기장 봉쇄 상황과 관련해 올림픽 공원 핸드볼경기장 입주 회원종목단체들과 추가 대책 회의를 하고 있다.[사진= 문체부] 2026.06.19 fineview@newspim.com

최휘영 문체부 장관은 19일 올림픽공원 내 임시사무실에서 대한체육회 및 국민체육진흥공단 관계자와 함께 국민 참정권 침해 집회 상황 등으로 인해 이어지고 있는 경기장 봉쇄 상황과 관련해 핸드볼경기장 입주 회원종목단체들을 다시 만나 추가 대책 회의를 진행했다.

회의후 최휘영 장관은 자신의 SNS(X)를 통해  프랑스 출장 직후 곧바로 이어진 현장 점검이었다고 밝혔다. 그는 "프랑스 출장에서 돌아오자마자 곧바로 올림픽공원에 마련된 임시사무실로 찾아가 체육 종목단체 대표분들을 만나뵙고 피해상황을 점검했다. 체육계와 선수들의 피해, 더 이상은 안 된다"라고 적었다. 그는 일부 시위대에 의한 사무실 봉쇄가 2주를 넘겨 장기화되면서 입주 종목단체들의 피해가 눈덩이처럼 커지고 있다고 진단했다. 최휘영 장관은 프랑스 파리에서 유네스코 사무총장과는 부산에서 열릴 제48차 세계유산위원회의 성공적 개최와 문화유산 보존 협력 방안을 점검한 뒤 카트린 페가르 프랑스 문화부 장관과 만나 한불 수교 140주년을 계기로 영화·영상·예술 분야 협력 확대 방안을 논의했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 19일 서울 송파구 올림픽공원 내 임시사무실을 찾아 근무 중인 직원들과 함께 피해 최소화에 대해 이야기를 나누고 있다. [사진= 문체부] 2026.06.19 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 "금융 거래 등 입주 단체들이 겪고 있는 애로사항에 대해서는 정부차원에서 최대한 빨리 도움을 드리기로 약속했으며, 긴급히 융통해야 할 자금도 문체부와 대한체육회가 상의해서 피해가 최소화될 수 있도록 지원해 드리겠다고 말씀드렸다"라고 설명했다.

최 장관은 봉쇄 사태 과정에서 발생한 직원들의 정신적 피해에 대한 대책도 언급했다. 그는 "직원들이 일부 시위대와 접촉 과정에서 집단적 모욕과 위협, 공포심을 마주하면서 극심한 정신적 고통을 겪고 있음을 감안해 전문의 상담 등 피해자 보호 조치도 강구하기로 했다."라고 밝혔다.

종목단체들은 회의에서 "금융거래 등 기본 업무뿐 아니라 국제대회 및 전지훈련 참여에도 차질이 생기면서 선수들의 피해가 계속 커지고 있다"라며 조속한 사태 해결을 요청했다. 최 장관은 SNS를 통해 "단체 대표님들께서는 대회용 장비 등 각종 물품을 비롯해 증명서 관련 심사 서류 등 자료의 반출이 시급히 이루어져야 한다고 호소하시면서 국제대회와 전지훈련 참여에도 차질이 생기면서 선수들의 피해가 가중되고 있으니 하루빨리 사태를 해결해달라고 요청하셨다"라고 했다.

최 장관은 "관계 부처·기관 협조를 통해 단체별 애로사항을 신속하게 해결하는 중이다"라며 "사태가 장기화되지 않도록 근본적인 해결방안을 모색하기 위해 노력하겠다"라고 밝혔다. 

fineview@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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