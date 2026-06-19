현대차 파업 수순에 기아는 노사 협의 중단 '사면초가'

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'사업 철수 반발' 기아 노조, 협의 중단

'임단협 결렬' 현대차 노조, 파업 초읽기

현대차 사용자성 인정...하청 교섭 현실화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 최근 현대자동차 노조가 임금 및 단체협상(임단협) 결렬로 파업 절차에 돌입한 데 이어, 기아 노조도 노사 협의 중단을 선언하면서 그룹 노사관계의 불확실성이 커지고 있다. 현대차그룹은

현대차·기아의 노사 관계 악화에 사내 하청 교섭 문제까지 겹치면서 다중 노조 리스크에 직면한 상태다.

19일 관련업계 등에 따르면 전국금속노동조합 기아자동차지부 광주지회는 전날 긴급 성명을 내고 '노사 협의 전면 중단'을 선언했다. 이는 노사 고용안정위원회 회의에서 사측이 대형 버스 '그랜버드' 생산을 1~2년 뒤 중단하겠다는 계획을 노조에 통보한 데 따른 것이다.

노조는 "고용 대책 없는 버스 생산 중단은 받아들일 수 없다"며 "모든 노사 협의를 전면 중단한다"고 밝혔다. 그러면서 "사측이 광주공장과 하남공장의 미래 고용 보장 방안, 중장기 운영계획을 책임 있게 제시하기 전까지 어떠한 협의에도 응하지 않을 것"이라고 했다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

이에 앞서 임단협 결렬을 선언한 현대차 노조는 파업 초읽기에 돌입한 상태다. 노조는 중앙노동위원회(중노위)에 노동쟁의 조정을 신청했고, 오는 24일 조합원 파업 찬반투표를 실시할 예정이다.

중노위는 통상 10일간 조정을 진행하며 필요한 경우 조정 기간을 연장할 수 있다. 이 기간에도 노사가 입장 차를 좁히지 못해 중노위가 조정 중지 결정을 내리고 조합원 과반이 파업에 찬성하면 노조는 합법적으로 쟁의행위에 나설 수 있다.

현대차 노조는 기본급 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 함께 지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것을 요구하고 있다. 지난해 현대차의 연간 순이익 10조3648억원을 기준으로 성과급 규모를 단순 계산하면 3조원을 넘어선다.

현대차 노사는 지난해 임금협상에서 6년 연속 이어온 무분규 기록이 중단되며 갈등을 빚었다. 당시 노조는 3차례 부분 파업을 벌인 끝에 임단협을 타결했지만 사흘간 약 4000억원의 생산 차질이 빚어졌었다.

아울러 현대차는 '하청 노조'의 교섭 요구에도 직면해 있다.

울산지방노동위원회(울산지노위)는 현대차 하청노조 10곳이 현대차를 상대로 제기한 '교섭요구 사실공고 시정신청'을 받아들였다. 원청인 현대차의 사용자성을 처음으로 인정한 것으로, 현대차는 정규직뿐 아니라 사내외 하청 노동자와도 교섭 테이블에 앉아야 하는 상황에 놓였다.

특히 완성차업계를 넘어 업계 전반으로 원청을 향한 교섭 요구가 확산될 것이란 관측이 나오면서 그룹 노사관계의 불확실성은 더욱 커질 전망이다.

금속노조는 울산지노위 판정 직후 성명을 내고 "현대차는 즉각 지노위 시정명령을 이행하고 교섭창구 단일화 절차를 밟아야 한다"며 "현대제철·현대모비스·현대글로비스·현대위아 등 그룹사 전반에서도 간접고용 노동자들과의 원청교섭에 응하라"고 밝혔다.

현대차는 울산지노위 결정서를 종합적으로 검토하고 법 절차와 규정을 고려해 대응방안을 모색할 것으로 예상된다.

y2kid@newspim.com