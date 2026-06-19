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현대차 파업 수순에 기아는 노사 협의 중단 '사면초가'

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  • 현대차 노조가 19일 중노위에 조정 신청하고 24일 파업 찬반투표를 예고해 파업 절차에 돌입했다.
  • 같은 날 기아 광주지회는 그랜버드 생산 1~2년 내 중단 통보에 반발해 고용 대책을 요구하며 노사 협의 전면 중단을 선언했다.
  • 울산지노위가 현대차 하청노조 10곳의 신청을 받아들여 원청 사용자성을 인정하면서 사내외 하청과의 교섭까지 겹쳐 현대차그룹 노사 불확실성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'사업 철수 반발' 기아 노조, 협의 중단
'임단협 결렬' 현대차 노조, 파업 초읽기
현대차 사용자성 인정...하청 교섭 현실화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 최근 현대자동차 노조가 임금 및 단체협상(임단협) 결렬로 파업 절차에 돌입한 데 이어, 기아 노조도 노사 협의 중단을 선언하면서 그룹 노사관계의 불확실성이 커지고 있다. 현대차그룹은
현대차·기아의 노사 관계 악화에 사내 하청 교섭 문제까지 겹치면서 다중 노조 리스크에 직면한 상태다.

19일 관련업계 등에 따르면 전국금속노동조합 기아자동차지부 광주지회는 전날 긴급 성명을 내고 '노사 협의 전면 중단'을 선언했다. 이는 노사 고용안정위원회 회의에서 사측이 대형 버스 '그랜버드' 생산을 1~2년 뒤 중단하겠다는 계획을 노조에 통보한 데 따른 것이다.

노조는 "고용 대책 없는 버스 생산 중단은 받아들일 수 없다"며 "모든 노사 협의를 전면 중단한다"고 밝혔다. 그러면서 "사측이 광주공장과 하남공장의 미래 고용 보장 방안, 중장기 운영계획을 책임 있게 제시하기 전까지 어떠한 협의에도 응하지 않을 것"이라고 했다.

현대차·기아 양재 사옥. [사진=현대차]

이에 앞서 임단협 결렬을 선언한 현대차 노조는 파업 초읽기에 돌입한 상태다. 노조는 중앙노동위원회(중노위)에 노동쟁의 조정을 신청했고, 오는 24일 조합원 파업 찬반투표를 실시할 예정이다.

중노위는 통상 10일간 조정을 진행하며 필요한 경우 조정 기간을 연장할 수 있다. 이 기간에도 노사가 입장 차를 좁히지 못해 중노위가 조정 중지 결정을 내리고 조합원 과반이 파업에 찬성하면 노조는 합법적으로 쟁의행위에 나설 수 있다.

현대차 노조는 기본급 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 함께 지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것을 요구하고 있다. 지난해 현대차의 연간 순이익 10조3648억원을 기준으로 성과급 규모를 단순 계산하면 3조원을 넘어선다.

현대차 노사는 지난해 임금협상에서 6년 연속 이어온 무분규 기록이 중단되며 갈등을 빚었다. 당시 노조는 3차례 부분 파업을 벌인 끝에 임단협을 타결했지만 사흘간 약 4000억원의 생산 차질이 빚어졌었다.

아울러 현대차는 '하청 노조'의 교섭 요구에도 직면해 있다.

울산지방노동위원회(울산지노위)는 현대차 하청노조 10곳이 현대차를 상대로 제기한 '교섭요구 사실공고 시정신청'을 받아들였다. 원청인 현대차의 사용자성을 처음으로 인정한 것으로, 현대차는 정규직뿐 아니라 사내외 하청 노동자와도 교섭 테이블에 앉아야 하는 상황에 놓였다.

특히 완성차업계를 넘어 업계 전반으로 원청을 향한 교섭 요구가 확산될 것이란 관측이 나오면서 그룹 노사관계의 불확실성은 더욱 커질 전망이다.

금속노조는 울산지노위 판정 직후 성명을 내고 "현대차는 즉각 지노위 시정명령을 이행하고 교섭창구 단일화 절차를 밟아야 한다"며 "현대제철·현대모비스·현대글로비스·현대위아 등 그룹사 전반에서도 간접고용 노동자들과의 원청교섭에 응하라"고 밝혔다.

현대차는 울산지노위 결정서를 종합적으로 검토하고 법 절차와 규정을 고려해 대응방안을 모색할 것으로 예상된다.

 

y2kid@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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