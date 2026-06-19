전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[마감시황] 코스피, 장중 최고치 경신 뒤 약보합…코스닥 3%대 하락

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 코스피가 19일 장중 52주 신고점 후 약보합 마감했다
  • 미 반도체주 강세로 대형 반도체주 급등했으나 차익실현과 외국인·기관 매도로 상승분 반납했다
  • 코스피는 9000선을 지켰고 코스닥은 1000선 아래로 밀리는 등 코스피·코스닥 차별화가 두드러졌다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

개인 1조6646억원 순매수에도 외국인·기관 매도
반도체 대형주 쏠림 속 차익실현 부담 확대
코스닥 1000선 하회…하락 종목 1490개

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 장중 9380선을 넘어서며 52주 최고치를 새로 쓴 뒤 약보합으로 마감했다. 미국 반도체주 강세에 힘입어 대형 반도체주 중심의 상승세가 나타났지만, 장 후반 외국인과 기관 매도 물량이 늘며 지수는 하락 전환했다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일 대비 11.42포인트(0.13%) 내린 9052.42에 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 높은 9288.89에 출발해 장중 9385.59까지 올랐지만, 오후 들어 상승 폭을 반납했다. 장중 저가는 8831.72였다.

투자자별로는 개인이 1조6646억원을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 3707억원, 1조2313억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 2999억원 순매수, 비차익거래가 9910억원 순매도를 기록해 전체적으로 6911억원 매도 우위를 보였다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 225.05 포인트(2.48%) 상승하며 9288.89로, 코스닥은 전장 종가보다 0.47포인트(0.05%) 상승하며 1001.40으로 거래를 시작한 가운데 19일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 10.3원 상승한 1537.4원에 주간거래를 시작했다. 2026.06.19 yeawon2@newspim.com

장중에는 반도체 대형주에 수급이 집중됐다. 전일 미국 증시에서 반도체 업종이 강세를 보인 영향으로 국내 증시에서도 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전기 등 대형 반도체·부품주가 장 초반 지수 상승을 이끌었다. 다만 일부 종목으로 매수세가 쏠리면서 여타 업종과 코스닥시장에서는 차익실현 압력이 커졌다.

한지영 키움증권 연구원은 "장중 코스피가 밀린 배경에 대해 미·이란 휴전 협상 관련 불안도 영향을 줬지만, 국내 증시의 소수 업종 쏠림과 단기 급등에 따른 차익실현 부담이 더 컸다"고 분석했다. 또 "반도체 비중 확대 전략은 실적과 밸류에이션 측면에서 합리적이지만, 단기적으로는 쏠림 부담과 속도 조절 압력이 커졌다"고 봤다.

대신증권도 미국 증시에서 반도체 업종 강세가 뚜렷했던 점이 국내 반도체 업종 투자심리를 자극했다고 분석했다. 다만 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 서명식 연기 소식이 전해지면서 장중 고점 이후 상승 추세에 제동이 걸렸다고 평가했다.

KB증권은 코스피가 장중 변동성 심화 이후 하락세로 돌아서며 약보합 마감했지만 9000선을 지켰다고 평가했다. 코스닥은 낙폭이 확대되며 1000선을 밑돌았다. KB증권은 미국 증시가 호르무즈 해협 통항 재개 소식과 도널드 트럼프 미국 대통령의 애플·인텔 칩 협력 발표 등에 힘입어 3대 지수가 반등했고, 필라델피아 반도체지수가 6%대 급등한 점이 국내 반도체 강세 출발로 이어졌다고 분석했다.

시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. SK하이닉스(2.94%), SK스퀘어(4.71%), 삼성전기(3.18%), 현대차(2.00%), 삼성생명(5.97%), LG에너지솔루션(1.13%), 삼성물산(1.24%) 등이 올랐다. 반면 삼성전자(-2.34%), 삼성전자우(-2.84%), HD현대중공업(-2.49%) 등은 하락했다.

거래대금 상위 종목 중에서는 SK하이닉스가 19조6087억원 규모로 가장 많았다. 삼성전자 거래대금은 15조4038억원으로 뒤를 이었다. 삼성전기, SK스퀘어, 삼성전자우도 거래대금 상위권에 이름을 올렸다. 한미반도체(-6.50%), 제주반도체(-2.89%), LG이노텍(-10.76%) 등 일부 반도체·전자부품주는 약세를 보였다.

미래에셋증권은 이날 시장 흐름에 대해 반도체가 지수를 지탱한 반면 하락 종목이 다수였다고 평가했다. SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체 대형주, 삼성물산과 삼성생명 등 지분가치 관련주, 전력 인프라와 이차전지 일부 종목이 상대적으로 강세를 보였다고 설명했다.

업종별로는 생명보험이 5.54% 올라 상승률 1위를 기록했다. 항공화물운송과 물류, 석유와 가스, 게임엔터테인먼트, 전기제품 업종도 강세였다. 반면 시가총액 상위 업종 가운데 제약(-3.25%), 우주항공과 국방(-4.46%), 은행(-1.70%), 조선(-1.15%) 등은 약세를 보였다.

코스닥지수는 전 거래일보다 34.34포인트(3.43%) 내린 966.59에 마감했다. 지수는 1001.40에 출발해 장중 고가도 1001.40을 기록했으나 낙폭을 키우며 946.15까지 밀렸다.

코스닥시장에서는 외국인과 개인이 각각 4959억원, 778억원을 순매수했다. 기관은 5851억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 전체 기준 3646억원 순매수였다.

이날 코스닥시장에서는 하락 종목이 1490개로 상승 종목 200개를 크게 웃돌았다. 보합 종목은 40개였다. 코스피시장에서도 하락 종목이 787개로 상승 종목 115개보다 많았다.

개별 종목으로는 한울반도체(29.98%), 강동씨앤엘(29.91%), 지오엘리먼트(16.84%), 남화토건(12.73%), 삼성전기우(11.43%), 삼성생명(5.97%), SK(5.39%), SK스퀘어(4.71%), 와이지-원(3.20%), 삼성전기(3.18%) 등이 52주 신고가를 기록했다.

반면 유티아이(-30.00%), 서전기전(-27.98%), 넥써쓰(-27.47%), SG(-26.16%), 듀오백(-23.68%), 삼화네트웍스(-21.74%), 비엘팜텍(-20.26%), 엔시트론(-19.21%), 대원화성(-19.14%), 일정실업(-19.13%) 등은 큰 폭으로 하락했다. 유티아이, SG, 엔시트론, 일정실업 등은 52주 신저가를 기록했다.

KB증권은 주간 기준으로 코스피가 11%대 상승한 반면 코스닥은 6%대 하락하며 시장 간 차별화가 뚜렷했다고 분석했다. 코스피 전기·전자 업종은 주간 수익률이 16%대를 기록하며 지수를 웃돌았다. KB증권은 코스피 단기 급등과 반도체 집중에 따른 부담에도 상승 추세는 유효하다며, 다음 주 한국 금융통화위원회와 미국 5월 개인소비지출(PCE) 물가지수, 마이크론 실적 발표 등을 확인할 필요가 있다고 봤다.

이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 0.1원 내린 1527.0원에 마감했다.

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
사진
'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동