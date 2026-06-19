[개장시황] 반도체 랠리에 9300선

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삼성전자·SK하이닉스 강세…코스닥은 약세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 미국 반도체주 랠리와 코스피200 야간선물 강세 영향으로 장 초반 9300선에 근접했다. 삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어 등 반도체 관련 대형주가 지수 상승을 이끌고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 231.44포인트(2.55%) 오른 9295.28에 거래 중이다. 코스피는 9288.89에 출발해 장중 9296.01까지 오르며 52주 최고치를 경신했다.

같은 시각 코스피 거래량은 955만1000주, 거래대금은 1조9363억2100만원으로 집계됐다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 359개, 하락 종목이 357개, 보합 종목이 139개를 기록 중이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 코스피가 사상 첫 9000을 돌파하며 한국 자본시장 역사를 새로 썼다. 18일 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 2026.06.18 kunjoo@newspim.com

시가총액 상위 종목은 대체로 상승세다. 삼성전자(2.48%), SK하이닉스(4.73%), SK스퀘어(7.82%), 삼성전자우(3.06%), 삼성전기(5.00%), 현대차(0.17%), 삼성생명(3.09%), LG에너지솔루션(0.25%), 삼성물산(6.90%) 등이 오르고 있다. HD현대중공업(-0.73%)은 하락 중이다.

거래대금은 삼성전자가 6911억7400만원, SK하이닉스가 5495억1500만원을 기록했다. 거래대금 상위 종목에는 SK하이닉스 외에도 주성엔지니어링(1.18%), DB하이텍(2.27%), 두산(2.75%), 삼성화재(1.00%), 대한광통신(1.64%), 현대건설(0.68%) 등이 이름을 올렸다.

상승률 상위 종목에서는 메리츠제2호스팩(89.50%), 삼보산업(20.77%), HB테크놀러지(15.30%), 보해양조(13.29%), 화신(10.81%), 삼화전자(10.29%), 씨앤지하이테크(9.41%), 한미반도체(8.08%), SK스퀘어(7.82%) 등이 강세를 보이고 있다.

한국거래소 업종 시가총액 기준으로는 반도체와 반도체장비 업종 비중이 54.23%로 가장 높았다. 전자장비와 기기(2.79%), 조선(2.47%), 은행(2.44%), 자동차(2.36%), 제약(2.33%), 전기제품(2.17%) 등이 뒤를 이었다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 2.99포인트(0.30%) 내린 997.94를 기록 중이다. 코스닥은 1001.40에 출발해 장중 1001.40까지 올랐으나 이후 하락 전환했다. 거래량은 1884만1000주, 거래대금은 3037억1700만원이다. 코스닥시장에서는 상승 종목이 640개, 하락 종목이 694개, 보합 종목이 287개로 집계됐다.

간밤 미국 증시는 반도체주 랠리에 힘입어 상승 마감했다. 키움증권에 따르면 전일 미국 증시는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 여진에도 미·이란 종전 후속 협상 진행, 애플과 인텔 협력 발표, 메모리 가격 강세 등에 따른 마이크론 등 반도체주 강세와 선물옵션 동시만기일발 테크주 수급 쏠림으로 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 0.1%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.1%, 나스닥종합지수는 1.9% 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 6.4% 급등했다.

키움증권은 이날 국내 증시에 대해 미국 필라델피아 반도체지수 급등과 코스피200 야간선물 3%대 강세에 힘입어 반도체 중심의 상승세로 출발할 것으로 전망했다. 다만 코스피가 9000선을 넘어선 뒤 차익실현 욕구와 단기 급등에 따른 속도 부담이 맞물리면서 추가 상승 탄력은 제한되고 업종 순환매 장세로 전환할 가능성이 있다고 봤다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피 급등은 반도체와 IT 하드웨어 두 업종의 독주가 만들어냈으며, 폭등 과정에서 피로감 및 차익실현 욕구가 누적되고 있다는 점도 고려해 볼 시점"이라며 "전날 낙폭이 과도했던 조선, 방산, 증권, 전력기기, 바이오 등으로 순환매가 나타날 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 10.3원 오른 1537.4원에 출발했다.

dconnect@newspim.com