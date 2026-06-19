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[개장시황] 반도체 랠리에 9300선

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 19일 반도체주 랠리에 힘입어 9300선에 근접하며 장중 52주 최고치를 경신했다.
  • 삼성전자·SK하이닉스·SK스퀘어 등 반도체 대형주가 상승장을 주도했고, 코스닥은 소폭 하락 전환했다.
  • 키움증권은 미국 반도체 강세로 코스피 추가 상승 여지는 제한적이며 조선·방산·바이오 등으로 순환매 가능성을 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자·SK하이닉스 강세…코스닥은 약세

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 미국 반도체주 랠리와 코스피200 야간선물 강세 영향으로 장 초반 9300선에 근접했다. 삼성전자와 SK하이닉스, SK스퀘어 등 반도체 관련 대형주가 지수 상승을 이끌고 있다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 1분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 231.44포인트(2.55%) 오른 9295.28에 거래 중이다. 코스피는 9288.89에 출발해 장중 9296.01까지 오르며 52주 최고치를 경신했다.

같은 시각 코스피 거래량은 955만1000주, 거래대금은 1조9363억2100만원으로 집계됐다. 유가증권시장에서는 상승 종목이 359개, 하락 종목이 357개, 보합 종목이 139개를 기록 중이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 코스피가 사상 첫 9000을 돌파하며 한국 자본시장 역사를 새로 썼다. 18일 서울 중구 하나은행 본점 하나인피니티서울에서 직원들이 코스피 9000 돌파 기념 타종 세리머니를 하고 있다. 2026.06.18 kunjoo@newspim.com

시가총액 상위 종목은 대체로 상승세다. 삼성전자(2.48%), SK하이닉스(4.73%), SK스퀘어(7.82%), 삼성전자우(3.06%), 삼성전기(5.00%), 현대차(0.17%), 삼성생명(3.09%), LG에너지솔루션(0.25%), 삼성물산(6.90%) 등이 오르고 있다. HD현대중공업(-0.73%)은 하락 중이다.

거래대금은 삼성전자가 6911억7400만원, SK하이닉스가 5495억1500만원을 기록했다. 거래대금 상위 종목에는 SK하이닉스 외에도 주성엔지니어링(1.18%), DB하이텍(2.27%), 두산(2.75%), 삼성화재(1.00%), 대한광통신(1.64%), 현대건설(0.68%) 등이 이름을 올렸다.

상승률 상위 종목에서는 메리츠제2호스팩(89.50%), 삼보산업(20.77%), HB테크놀러지(15.30%), 보해양조(13.29%), 화신(10.81%), 삼화전자(10.29%), 씨앤지하이테크(9.41%), 한미반도체(8.08%), SK스퀘어(7.82%) 등이 강세를 보이고 있다.

한국거래소 업종 시가총액 기준으로는 반도체와 반도체장비 업종 비중이 54.23%로 가장 높았다. 전자장비와 기기(2.79%), 조선(2.47%), 은행(2.44%), 자동차(2.36%), 제약(2.33%), 전기제품(2.17%) 등이 뒤를 이었다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일보다 2.99포인트(0.30%) 내린 997.94를 기록 중이다. 코스닥은 1001.40에 출발해 장중 1001.40까지 올랐으나 이후 하락 전환했다. 거래량은 1884만1000주, 거래대금은 3037억1700만원이다. 코스닥시장에서는 상승 종목이 640개, 하락 종목이 694개, 보합 종목이 287개로 집계됐다.

간밤 미국 증시는 반도체주 랠리에 힘입어 상승 마감했다. 키움증권에 따르면 전일 미국 증시는 6월 연방공개시장위원회(FOMC) 여진에도 미·이란 종전 후속 협상 진행, 애플과 인텔 협력 발표, 메모리 가격 강세 등에 따른 마이크론 등 반도체주 강세와 선물옵션 동시만기일발 테크주 수급 쏠림으로 상승했다. 다우존스 산업평균지수는 0.1%, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.1%, 나스닥종합지수는 1.9% 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 6.4% 급등했다.

키움증권은 이날 국내 증시에 대해 미국 필라델피아 반도체지수 급등과 코스피200 야간선물 3%대 강세에 힘입어 반도체 중심의 상승세로 출발할 것으로 전망했다. 다만 코스피가 9000선을 넘어선 뒤 차익실현 욕구와 단기 급등에 따른 속도 부담이 맞물리면서 추가 상승 탄력은 제한되고 업종 순환매 장세로 전환할 가능성이 있다고 봤다.

한지영 키움증권 연구원은 "이번 주 코스피 급등은 반도체와 IT 하드웨어 두 업종의 독주가 만들어냈으며, 폭등 과정에서 피로감 및 차익실현 욕구가 누적되고 있다는 점도 고려해 볼 시점"이라며 "전날 낙폭이 과도했던 조선, 방산, 증권, 전력기기, 바이오 등으로 순환매가 나타날 가능성을 염두에 둘 필요가 있다"고 전했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일보다 10.3원 오른 1537.4원에 출발했다.

dconnect@newspim.com

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인텔, "애플과 미국서 반도체 생산" [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 반도체 회사 인텔 주가가 18일(현지시간) 급등해 장중 사상 최고치를 경신했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 인텔이 애플과 협력해 미국 내에서 반도체를 설계·생산할 것이라고 밝히면서 주가는 강세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시20분 인텔 주가는 전장보다 11.02% 오른 134.45달러를 기록했다. 장중 주가는 135.48달러까지 오르며 사상 최고치를 경신했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜 게시물에서 엔비디아와 일론 머스크의 반도체 제조 사업 '테라팹' 구상을 추켜세운 뒤 인텔과 애플의 협업을 언급했다. 그는 "우리가 바로 여기 미국에서 칩을 설계하고 만들어야 하기에 인텔을 돕기로 결정했다"며 "애플이 미국에서 칩을 설계하고 만들기 위해 인텔과 협력하기로 합의했다"고 적었다. 앞서 블룸버그통신은 아이폰 제조사인 애플이 자사 기기의 주요 프로세서를 미국에서 생산하기 위해 인텔과 삼성전자를 활용하는 방안을 두고 탐색적 논의를 해왔다고 보도한 바 있다. 인텔과 애플 로고.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.19 mj72284@newspim.com 이번 협력은 인텔에 상당한 의미가 있다. 칩 생산을 위한 외부 고객을 확보하는 것은 립부 탄 최고경영자(CEO) 체제에서 인텔 부활 계획의 핵심 축이기 때문이다. 칩 생산을 대만 TSMC에 크게 의존해온 애플로서는 이번 협력으로 공급처를 다변화하는 효과를 누릴 수 있는 기회가 된다. 이는 부품과 기기 가격을 끌어올리는 공급 부족을 완화하는 데 도움이 될 수 있다. 다만 전문가들은 양사의 협력이 초기 점진적으로 이뤄질 것으로 본다. 인텔은 아직 자사 공장이 첨단 제조에서 대만 TSMC 시설의 생산 능력에 맞먹을 수 있음을 입증하지 못했다. 번스타인의 스테이시 라스곤 애널리스트는 노트에서 "인텔은 더 실질적인 수주를 따내기 전에 당연히 실력을 증명해야 할 것이나 첫걸음이 늘 가장 어려운 만큼 적어도 그 걸음을 떼는 것으로 보인다"며 "초기의 어떤 파운드리 관계든 소량의, 덜 중요한 부품일 가능성이 크다"고 말했다. 인텔은 지난해 트럼프 행정부와 이례적인 거래를 맺어 미국 정부를 인텔의 최대 투자자 중 하나로 만들었다. 이 합의에 따라 인텔은 정부 지원의 대가로 약 10%에 달하는 지분을 정부에 매각했다. mj72284@newspim.com 2026-06-19 03:25
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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