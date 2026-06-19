이천시, 여름 자연재난 대비 취약시설 현장 점검

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박종근 부시장 "위험요인을 사전에 제거하고 선제적 비상대응체계 운영"

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 호우·태풍 등 여름철 자연재난에 대비해 18일과 19일 이틀동안 재해취약시설 현장 점검을 실시했다고 밝혔다.

박종근 이천 부시장이 호우·태풍 등 여름철 자연재난에 대비해 재해취약시설 현장 점검을 하고 있다.[사진=이천시]

현장 방문 재해취약시설 점검은 지난 5월 8일 시작해 이번이 6회차로 지난 18일은 급경사지, 자연재해위험개선지구를 점검했고 19일에는 산사태취약지역 및 사방사업 관리지역을 점검했다.

시는 증일동 관음사 인근 급경사지에서 지난 2025년 7월 급경사지에 총 9대의 지능형 무선위험 감지시스템을 구축한 사업으로 실시간 모니터링을 통해 이상 징후 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 운영 하고 있는 사면 붕괴 및 산사태 위험 대비 사물 인터넷(IoT) 기반 변위·경사계 센서 운영 현황을 점검했다.

이어 과거 집중호우 시 농경지와 비닐하우스 침수 피해가 반복적으로 발생한 곳으로 주거용 비닐하우스의 시설관리 현황을 점검하고 집중호우 시 인명피해 예방을 위해 신속한 사전대피가 이뤄지도록 호법면 주미리 일원 자연재해위험개선지구(주미지구) 내 주거용 비닐하우스와 배수펌프장을 점검했다.

지난 4월 이천시 안전총괄과는 총사업비 280억 원 규모로 주미 자연재해위험개선지구 정비를 위한 국도비 공모사업을 신청했으며, 배수펌프장 증설, 유수지 확충 및 배수로 정비를 통해 농경지 및 거주민 보호 효과가 기대된다.

또 19일에는 지난 2015년 산사태취약지역으로 지정된 이후 지속적인 사방사업을 통해 재해 예방 기능을 강화해 온 대월면 산사태취약지역에서 사태취약지역에서는 기존 계류보전사업과 사방댐 설치사업 추진 현황을 확인하고 집중호우 시 토석류 발생 가능성과 주민 대피체계를 점검했으며 지난 2016년 백사면 도립리 901번지 일원에 조성한 백사면 사방사업 관리지역을 차례로 현장 점검했다.

박종근 부시장은 "기후변화로 인해 국지성 집중호우와 극한강우가 빈번해지고 있는 만큼 재해취약시설에 대한 철저한 사전점검과 예방조치가 무엇보다 중요하다"라며 "시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 위험요인을 사전에 제거하고 선제적으로 대피할 수 있는 비상대응체계를 운영해 달라"라고 당부했다.

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