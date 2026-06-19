하남시 "물품대금 선납·대납은 없다"...공무원 사칭 범죄 지능화 주의 당부

[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시는 최근 시청 공무원을 사칭해 지역내 중소기업, 소상공인, 시민들을 대상으로 물품 대금을 편취하려는 범죄 사례가 지속적으로 발생함에 따라 각별한 주의가 필요하다고 19일 밝혔다.

경기 하남시가 최근 시청 공무원을 사칭해 중소기업, 소상공인, 시민들을 대상으로 물품 대금을 편취하려는 범죄 사례가 이어져 공무원사칭주의보를 발령했다. 사진은 범행에 사용된 위조된 문서.[사진=하남시]

최근 발생 사칭 범죄는 과거보다 훨씬 지능화되고 대담해진 양상을 보이고 있는데 시청 내부 문서 양식을 정교하게 모방한 '가짜 지출품의서'와 주문서를 제시하며 피해자의 의심을 피하고 이를 빌미로 물품의 선납이나 대납을 유도하는 수법을 사용하고 있다.

피해 유형도 단순한 사무용품 납품을 가장한 접근부터 '자동차용품 공급' 등 실제 존재하는 행정 사업처럼 위장해 접근하는 방식과 위조 명함을 활용해 지역 식당에 공무원 명의로 단체 예약을 한 뒤 연락을 끊어버리는 이른바 '노쇼(No-show)' 피해 사례도 잇따르고 있다.

하남시는 공공기관의 계약 절차상 공무원이 민간 업체와 사적으로 직접 계약을 체결하거나 물품 대금의 선납 및 대납을 요구하는 경우는 결코 없다고 강력히 조언했다.

유사 사례로 인한 시민들의 피해를 방지하기 위해 신종 범죄 수법을 신속히 안내하고 온·오프라인 공식 채널을 통한 홍보 활동을 지속적으로 강화할 방침이다.

하남시 관계자는 "명함이나 공문서가 실제처럼 보이더라도 정식 계약 절차를 거치지 않은 납품 요구나 금전 거래 요청이 있다면 먼저 거래를 진행하기 전에 반드시 시청 해당 부서로 전화해 사실 여부를 확인해야 한다"며 "범죄 의심 사례를 발견하거나 피해를 입은 경우 즉시 경찰에 신고해 달라"고 당부했다.

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