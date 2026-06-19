수원시, 심야 어린이병원 '달빛어린이병원' 5개소로 늘어

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6월 29일부터 아이러브소아청소년과의원(장안구 천천동) 동참...진료 후 병원 인근 협력약국서 처방 의약품 조제

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 아이러브소아청소년과의원(장안구 천천동)을 6월 29일부터 '달빛어린이병원'으로 운영한다고 19일 밝혔다.

달빛어린이병원 현황 이미지. [사진=수원시]

달빛어린이병원은 18살 이하 경증 소아 환자를 대상으로 평일 야간, 휴일에도 진료하는 심야 어린이병원이다.

이에 따라 수원시가 지정한 달빛어린이병원은 아이러브소아청소년과의원과 성모수소아청소년과의원(권선구 금곡동), 수원아이편한병원(팔달구 인계동), 조은이웃연세아주소아청소년과의원(팔달구 인계동), 아주맑은소아청소년과의원(영통구 매탄동) 등 5개소다.

평일은 밤 11시까지 토‧일‧공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 성모수소아청소년과의원은 토‧일‧공휴일에도 오전 9시부터 오후 11시까지 진료한다. 진료 후 병원 인근 협력약국에서 처방 의약품을 조제할 수 있다.

수원시 관계자는 "소아의 야간‧휴일 진료 공백을 해소하기 위해 지역 의료기관을 대상으로 지속해서 달빛어린이병원을 홍보하고 참여를 독려했고, 이번에 장안구 달빛어린이병원을 지정하게 됐다"며 "어린 자녀를 키우는 시민이 안심할 수 있도록 최선을 다해 소아 의료 안전망을 구축하겠다"고 전했다.

ssamdory75@newspim.com