수원시, 심야 어린이병원 '달빛어린이병원' 5개소로 늘어

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 19일 아이러브소아청소년과의원을 29일부터 달빛어린이병원으로 지정했다
- 달빛어린이병원은 18살 이하 경증 소아를 평일 야간과 휴일에도 진료하는 심야 어린이병원이다
- 수원시는 총 5개소 달빛어린이병원을 운영하며 소아 야간·휴일 진료 공백 해소와 의료 안전망 구축에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 아이러브소아청소년과의원(장안구 천천동)을 6월 29일부터 '달빛어린이병원'으로 운영한다고 19일 밝혔다.
달빛어린이병원은 18살 이하 경증 소아 환자를 대상으로 평일 야간, 휴일에도 진료하는 심야 어린이병원이다.
이에 따라 수원시가 지정한 달빛어린이병원은 아이러브소아청소년과의원과 성모수소아청소년과의원(권선구 금곡동), 수원아이편한병원(팔달구 인계동), 조은이웃연세아주소아청소년과의원(팔달구 인계동), 아주맑은소아청소년과의원(영통구 매탄동) 등 5개소다.
평일은 밤 11시까지 토‧일‧공휴일은 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다. 성모수소아청소년과의원은 토‧일‧공휴일에도 오전 9시부터 오후 11시까지 진료한다. 진료 후 병원 인근 협력약국에서 처방 의약품을 조제할 수 있다.
수원시 관계자는 "소아의 야간‧휴일 진료 공백을 해소하기 위해 지역 의료기관을 대상으로 지속해서 달빛어린이병원을 홍보하고 참여를 독려했고, 이번에 장안구 달빛어린이병원을 지정하게 됐다"며 "어린 자녀를 키우는 시민이 안심할 수 있도록 최선을 다해 소아 의료 안전망을 구축하겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com