전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.19 (금)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

대형 원전 부지 확정에…K-건설 해외시장 공략 시너지 '탄력'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부와 한수원이 19일 신규 원전 후보지를 확정했다.
  • 두산에너빌리티와 현대건설 등 건설사들이 수혜를 기대했다.
  • 국내 원전 재개가 해외 수주 경쟁력도 키울 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

글로벌 원전 산업 부흥 사이클 진입…팀 코리아 시공 경쟁력 입증 기회
두산에너빌리티·현대건설·삼성물산·대우건설 등 주요 건설사 주목

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 정부와 한국수력원자력이 신규 원자력발전소 건설 후보지를 최종 확정하면서 건설업계가 15년 만의 원전 건설 재개를 맞아 기대감을 키우고 있다.

이번 원전 건설 재개는 글로벌 원전 시장 확대 흐름과 맞물리면서 관련 기술을 보유한 건설사들의 행보에도 관심이 쏠린다. 주요 건설사들은 원전 원천기술을 강화하는 한편 글로벌 원전 기업과의 협력을 확대하며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다. 업계에서는 국내 신규 원전 건설이 기술 경쟁력과 실적을 동시에 확보할 수 있는 기반이 되는 만큼, 해외 원전 수주 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다.

◆ 글로벌 원전 산업 부흥 사이클 진입…팀 코리아 시공 경쟁력 입증 기회

미국 펜실베이니아주 미들타운에 스리마일아일랜드 원자력 발전소. 기사와 직접적인 관련 없음. [사진=블룸버그통신]

19일 건설업계 등에 따르면 경북 영덕에 2.8GW 규모의 신규 대형 원전 2기, 부산 기장에 국내 최초 소형모듈원자로(SMR) 1기 건설이 가시화되면서 그동안 침체됐던 원자력 산업 전반에 성장 동력이 본격화될 전망이다.

2037~2038년 상업 운전을 목표로 하는 이번 프로젝트는 글로벌 인공지능(AI) 산업 팽창에 따른 하이퍼스케일 데이터센터 전력 수요 급증에 대응하는 핵심 에너지 안보 전략으로 평가받는다.

무엇보다 이번 국내 원전 건설 재개는 글로벌 원전 시장의 거대한 패러다임 변화와 맞물려 있다. 최근 원전 시장은 단순한 단발성 프로젝트 발주를 넘어, 공급망 재구축과 금융 구조 정비, 인허가 체계 단축을 동시 진행하는 이른바 원전 산업 재건 사이클로 진입했다. 이에 따라 국내 건설사들이 치열한 글로벌 원자력 수주전에서 팀 코리아의 시공 경쟁력을 입증할 든든한 교두보가 마련된 셈이다.

특히 글로벌 원전 시장을 주도하는 미국의 경우, 원전 발주 체계가 기존 연방 주도 방식에서 상업적·정치적 목적에 맞춘 이원화(투 트랙) 구조로 재편되는 등 사업 체계의 근본적인 변화가 나타나고 있다.

미국 상무부(DOC)가 주도하며 동맹국 자본 유치를 골자로 하는 플릿(fleet⋅단일 노형 반복 건설) 발주 채널과, 전통 유틸리티 기업들이 자체 자본 및 에너지부(DOE) 융자를 통해 추진하는 상업적 발주 채널이 병행 가동 중이다.

이러한 미국의 자국 중심 원전 공급망 부흥 전략 속에서 장기간 신규 원전 건설 공백을 겪은 미국은 대형 단조품 제조나 정밀 가공, 숙련된 EPC(설계·조달·시공) 역량 등에서 구조적 공백을 마주하고 있으며, 이를 보완할 핵심 파트너로 한국 원전 밸류체인을 필요로 하고 있다.

두산에너빌리티·현대건설·삼성물산·대우건설 등 주요 건설사 주목

롤스로이스 SMR이 추진하는 SMR 플랜트 가상 조감도 [사진=두산에너빌리티]

이에 따라 가장 먼저 시장의 이목을 끄는 곳은 원전 핵심 주기기 제조사인 두산에너빌리티다. 대형 원전 분야의 독보적인 기술력을 갖춘 두산에너빌리티는 SMR 시장 개화에 발맞춰 글로벌 원전 파운드리로의 도약을 준비 중이다. 부산 기장에 들어설 SMR을 비롯해 폭증하는 수요에 선제적으로 대응하기 위해 8000억원 규모의 전용 공장 신설 투자를 단행하며 생산 능력을 대폭 끌어올리고 있다.

특히 미국 AP1000 노형이 요구하는 1만5000톤급 프레스와 초대형 강괴 처리 능력을 모두 갖춘 전 세계 유일 수준의 일관 제작 체계를 보유하고 있어, 미국 대형 원전 플릿 선발주 흐름의 직접적인 수혜가 기대된다.

대형 건설사들 역시 올해를 해외 원전 수주 성과의 원년으로 삼고 글로벌 에너지 디벨로퍼로의 체질 개선에 속도를 내고 있다.

16, 17일(현지시간) 네덜란드에서 개최된 '네덜란드 서플라이어 심포지엄' 행사에서 현대건설 뉴에너지사업부 신달원 상무가 환영사를 하고 있다. [사진=현대건설]

현대건설은 올해 약 4조3000억원 규모의 원전 파이프라인을 구체화하며 시장 선점에 나섰다. 이달 네덜란드에서 웨스팅하우스와 함께 현지 서플라이어 심포지엄을 개최하며 유럽 시장 진출을 가시화했고, 1조2000억원 규모로 추산되는 불가리아 코즐로두이 원전 사업의 연내 본계약 및 하반기 착공을 앞두고 있다.

미국 시장에서도 홀텍과 추진 중인 1조3000억원 규모의 팰리세이즈 SMR 사업이 내년 상반기 내 착공이 유력해 대형 원전과 SMR을 아우르는 탄탄한 포트폴리오를 증명했다.

대우건설 역시 팀 코리아의 주축으로 해외 시장에서 기업 가치를 재평가받고 있다. 체코 두코바니 신규 원전 사업을 주도하며 입증한 시공 역량을 바탕으로, 테믈린 원전 추가 사업과 베트남 닌투언 지역 등 신흥국 시장으로 확장을 모색 중이다.

삼성물산 건설부문은 에너지 건설 분야를 중장기 핵심 성장 동력으로 삼았다. 대형 원전과 SMR 파이프라인 확대를 통해 올해 23조5000억원이라는 공격적인 신규 수주 목표를 제시했다. 현재 가시권에 들어온 루마니아 대형 원전 시공 참여를 비롯해 글로벌 최고 수준의 기업들과 파트너십을 맺고 유럽 및 중동 지역 수주전에 적극 나서고 있다.

원전 사업 한 관계자는 "국내 신규 원전 건설을 통해 축적한 최신 시공 경험은 해외 발주처에 제시할 수 있는 가장 확실한 신뢰의 징표"라며 "단기적으로는 미국 AP1000 공급망의 보완적 파트너로 진입한 뒤, 중장기 확장 국면에서 한국형 원자로인 APR1400과 온전한 팀 코리아 수출 모델의 미국 본토 및 글로벌 진출을 노리는 다단계 전략이 유효할 것"이라고 내다봤다.

dosong@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
사진
'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동