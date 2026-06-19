장충남 남해군수, 8년 임기 마무리…"군민과 함께한 성과"

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"지역소멸과 지리적 한계 극복"

[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 민선 7·8기를 이끈 장충남 경남 남해군수가 8년 임기를 마무리하고 퇴임했다.

19일 장충남 남해군수가 군청 대회의실에서 퇴임사를 하고 있다.[사진=남해군]2026.06.19

남해군은 19일 군청 대회의실에서 장충남 군수 퇴임식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 서천호 국회의원, 류경완 군수 당선인과 군민, 기관·단체 관계자, 공직자 등이 참석했다.

장 군수는 퇴임사에서 "지난 8년간의 성과는 군민과 공직자 덕분"이라며 감사를 표하며 "위기의 연속 속에서도 군민과 공직자가 함께 대응하며 지역을 성장 기반 위에 올려놓았다"고 평가했다.

또 "지역소멸과 지리적 한계 속에서도 지속가능한 발전 방향을 모색해왔다"며 "군민이 함께하면 해낼 수 있다는 인식을 확인한 시간이었다"고 말했다.

장 군수는 "남해군이 '국민의 고향'이자 살기 좋은 농어촌으로 당당히 성장해 나갈 것"이라고 언급하며 "새로 취임하는 류경완 남해군수와 묵묵히 자리를 지키는 공직자들에게 군민들의 지속적인 관심과 성원을 당부드린다"고 전했다.

19일 열린 장충남 남해군수 퇴임식[사진=남해군]2026.06.19

m25322532@newspim.com