장충남 남해군수, 8년 임기 마무리…"군민과 함께한 성과"

AI 핵심 요약beta
- 장충남 남해군수가 19일 8년 임기 마치고 퇴임했다
- 퇴임식엔 서천호 의원·류경완 당선인 등 군민이 참석했다
- 장 군수는 남해군 성장 성과를 군민과 공직자 공으로 돌렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 민선 7·8기를 이끈 장충남 경남 남해군수가 8년 임기를 마무리하고 퇴임했다.
남해군은 19일 군청 대회의실에서 장충남 군수 퇴임식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 서천호 국회의원, 류경완 군수 당선인과 군민, 기관·단체 관계자, 공직자 등이 참석했다.
장 군수는 퇴임사에서 "지난 8년간의 성과는 군민과 공직자 덕분"이라며 감사를 표하며 "위기의 연속 속에서도 군민과 공직자가 함께 대응하며 지역을 성장 기반 위에 올려놓았다"고 평가했다.
또 "지역소멸과 지리적 한계 속에서도 지속가능한 발전 방향을 모색해왔다"며 "군민이 함께하면 해낼 수 있다는 인식을 확인한 시간이었다"고 말했다.
장 군수는 "남해군이 '국민의 고향'이자 살기 좋은 농어촌으로 당당히 성장해 나갈 것"이라고 언급하며 "새로 취임하는 류경완 남해군수와 묵묵히 자리를 지키는 공직자들에게 군민들의 지속적인 관심과 성원을 당부드린다"고 전했다.
m25322532@newspim.com