과천시 '2025 경기도 시군종합평가' 실적향상 부문 1위

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신계용 시장 "시민들이 체감할 수 있는 정책 성과 창출에 더욱 노력"

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 경기도가 실시한 '2025년 시군종합평가'에서 행정 성과가 전년 대비 크게 향상된 시군으로 선정됐다고 19일 밝혔다. 이로 인해 과천시는 3000만 원의 재정 인센티브를 확보했다.

과천시청 전경. [사진=과천시]

시에 따르면 시군종합평가는 경기도가 도내 31개 시군을 인구수에 따라 세 그룹으로 나눠 국정 핵심과제와 도정 주요시책에 대한 행정 역량을 종합 평가하는 제도다. 이번 평가는 행정서비스·복지·안전·환경 등 여러 분야의 정책 추진 실적을 종합적으로 측정한다.

과천시는 이번 평가에서 전체 지표 중 최고등급(S)이 획득된 지표 비율이 전년 대비 10.9% 증가해 86.3%를 기록했다. 총점도 전년 대비 3.847점 상승해 실적향상 부문에서 경기도 31개 시군 중 1위를 차지했다.

이를 통해 과천시는 연초부터 각 지표별 목표를 철저히 관리하고 부시장이 주재하는 정기 점검회의를 통해 고난도 지표를 집중 관리하며 평가에 대응해왔다.

신계용 과천시장은 "각자의 자리에서 최선을 다해 준 과천시 공직자들에게 감사드린다"라며 "이번 평가 결과를 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 정책 성과 창출에 더욱 노력하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com