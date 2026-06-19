과천시 '2025 경기도 시군종합평가' 실적향상 부문 1위

AI 핵심 요약beta
- 경기 과천시는 19일 경기도 시군종합평가에서 행정 성과 향상 시군으로 선정됐다고 밝혔다.
- 과천시는 최고등급 지표 비율이 86.3%로 전년보다 10.9%p 늘고 총점도 3.847점 올라 실적향상 부문 1위를 차지했다.
- 과천시는 연초부터 지표별 목표를 관리하고 정기 점검회의로 고난도 지표를 집중 관리해 성과를 냈다고 했다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 경기도가 실시한 '2025년 시군종합평가'에서 행정 성과가 전년 대비 크게 향상된 시군으로 선정됐다고 19일 밝혔다. 이로 인해 과천시는 3000만 원의 재정 인센티브를 확보했다.
시에 따르면 시군종합평가는 경기도가 도내 31개 시군을 인구수에 따라 세 그룹으로 나눠 국정 핵심과제와 도정 주요시책에 대한 행정 역량을 종합 평가하는 제도다. 이번 평가는 행정서비스·복지·안전·환경 등 여러 분야의 정책 추진 실적을 종합적으로 측정한다.
과천시는 이번 평가에서 전체 지표 중 최고등급(S)이 획득된 지표 비율이 전년 대비 10.9% 증가해 86.3%를 기록했다. 총점도 전년 대비 3.847점 상승해 실적향상 부문에서 경기도 31개 시군 중 1위를 차지했다.
이를 통해 과천시는 연초부터 각 지표별 목표를 철저히 관리하고 부시장이 주재하는 정기 점검회의를 통해 고난도 지표를 집중 관리하며 평가에 대응해왔다.
신계용 과천시장은 "각자의 자리에서 최선을 다해 준 과천시 공직자들에게 감사드린다"라며 "이번 평가 결과를 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 정책 성과 창출에 더욱 노력하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com