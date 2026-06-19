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경기도기숙사·수원과학대, 청년 안전교육 확대 위한 협약 체결

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  • 경기도기숙사가 19일 수원과학대와 협약했다
  • 입사생 생활안전·범죄예방·호신술 교육을 지원한다
  • 청년 안전문화 확산과 지원사업 연계도 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수원과학대 경찰법무행정학과, 경기도기숙사와 협력해 안전교육 진행
입사생 대상 호신술 교육과 안전문화 확산을 위한 프로그램 개발
청년들이 안전하게 생활할 수 있는 환경 조성을 목표로 지속 추진

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도기숙사는 수원과학대학교 경찰법무행정학과, 희망둥지협동조합과 함께 입사생의 생활안전과 범죄예방 및 자기보호 역량 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

경기도기숙사-수원과학대 경찰법무행정학과 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

도기숙사에 따르면 이번 협약은 청년들이 거주하는 기숙사 공간에서 실질적인 안전교육을 확대하고 입사생이 위기상황에 효과적으로 대처할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 수원과학대학교 경찰법무행정학과의 교수진은 경기도기숙사 입사생을 대상으로 일정 기간 호신술 교육을 지원하며 각 기관은 생활안전과 범죄 예방 교육 프로그램 운영 및 청년 지원사업 연계 협력사업 발굴에 공동으로 협력하기로 했다.

이번 협약은 단순한 일회성 교육을 넘어 청년 주거시설의 안전문화를 체계적으로 확산하는 데에 큰 의미를 가진다.

경기도기숙사는 다양한 지역 출신의 청년들이 함께 생활하는 공간인 만큼 입사생이 일상에서의 위험 상황을 예방하고 위기 발생 시 침착하게 대응할 수 있도록 실습 중심의 교육 기회를 제공할 예정이다.

수원과학대학교 경찰법무행정학과는 법치주의 이념 아래 국민의 자유와 권리를 수호하고 공권력의 민주적 집행을 이끌 인재 양성을 목표로 지난 2021년 신설된 학과다. 경찰, 법무, 행정 분야의 이론과 실무 역량을 함께 기르는 교육과정을 바탕으로 이번 협약을 통해 지역사회 청년 안전 지원에도 전문성을 발휘할 계획이다.

경기도기숙사-수원과학대 경찰법무행정학과 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

입사생들의 반응도 긍정적이다. 한 입사생은 "혼자 이동하거나 늦은 시간 귀가할 때 막연한 불안감이 있었다. 실제 상황에서 활용 가능한 호신술과 대처법을 배울 수 있었다는 점이 든든하다"고 기대감을 전했다.

또 다른 입사생은 "기숙사에서 안전 교육을 받을 수 있다는 것이 경기도기숙사가 입사생의 안전을 중요하게 생각한다는 메시지로 느껴진다"고 말했다.

이번 협약을 기점으로 경기도기숙사는 입사생 맞춤형 안전교육을 확대하고 범죄 예방과 생활안전, 자기보호를 아우르는 청년 안전 프로그램을 지속적으로 추진할 예정이다. 또한 수원과학대학교 경찰법무행정학과와의 협력을 통해 교육 성과를 공유하며 향후 청년 지원사업과 연계한 다양한 협력 모델도 발굴하기로 했다.

조도연 경기도기숙사 관장은 "청년들이 안심하고 생활할 수 있는 기숙사 환경을 만드는 것은 주거 지원의 중요한 과제다. 이번 협약을 통해 입사생이 자신의 안전을 지킬 수 있는 실질적인 역량을 갖추고 공동체 내에서도 서로를 배려하는 안전문화가 확산되길 기대한다"고 말했다.

경기도기숙사-수원과학대 경찰법무행정학과 업무협약식. [사진=경기도기숙사]

강선 수원과학대학교 경찰법무행정학과장은 "학과가 보유한 경찰, 범죄 예방, 자기 방어 분야의 교육 역량을 지역사회 청년 안전에 기여하는 방식으로 활용하게 돼 뜻깊다. 앞으로도 입사생이 체감할 수 있는 실용적 교육을 제공하고 지역사회와 함께 성장하는 학과가 되도록 노력하겠다"고 전했다.

1141world@newspim.com

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7월까지 계란 2112만개 수입 [세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 계란 가격 상승세가 이어지는 가운데 정부가 미국산·태국산 신선란 2112만개를 추가 공급하는 등 수급 안정 대책을 확대한다. 또 계란 가공품 할당관세 물량을 두 배로 늘리고 적용 기간도 연말까지 연장할 예정이다. 농림축산식품부는 계란 생산 감소에 따른 가격 상승으로 소비자 부담이 커지고 있는 상황을 고려해 신선란 공급을 확대한다고 19일 밝혔다. 농식품부는 7월까지 미국산과 태국산 신선란 약 2112만개를 시장에 공급할 계획이다. 매주 448만개 이상을 순차적으로 도입해 이마트와 롯데마트 등 대형 유통업체에 우선 공급하고, 중소 유통업체를 통해 동네 빵집과 슈퍼마켓 등에도 공급할 예정이다. 9일 서울시내 한 대형마트를 찾은 소비자가 계란을 고르고 있다. [사진=뉴스핌DB] 우선 이번 주말부터 미국산 신선란 112만개를 이마트와 롯데마트에서 순차적으로 판매한다. 정부는 계란 가공품 수입 확대를 위해 할당관세 적용 기간을 기존 6월에서 12월까지로 연장하고, 적용 물량도 4000톤(t)에서 8000t으로 늘릴 방침이다. 농식품부는 지난해 겨울 발생한 고병원성 조류인플루엔자(HPAI)로 인한 산란계 살처분과 사육밀도 개선 등의 영향으로 계란 생산량이 감소하면서 가격 상승세가 이어지고 있다고 설명했다. 실제 계란 산지가격은 6월 중순 기준 특란 30구당 6263원으로 평년보다 24.1%, 지난해보다 8.5% 각각 높다. 소비자가격도 7506원으로 평년 대비 9.3%, 전년 대비 7.1% 각각 상승한 상태다. 다만 수급 여건은 점차 개선될 것으로 전망된다. 6월 산란계 사육 마릿수는 7879만수로 평년보다 4.6%, 지난해보다 0.4% 각각 증가했다. 1~5월 병아리 입식도 전년보다 12.8% 늘어 7월 일일 계란 생산량은 4900만개 수준까지 회복될 것으로 예상된다. 농식품부는 생산 회복 효과가 실제 시장 공급과 가격 안정으로 이어지기까지 시간이 필요한 만큼 할인 지원 사업 확대와 농협 납품단가 인하를 병행하고, 여름철 폭염에 따른 수급 불안에 대비해 신선란 수입 물량 추가 확대도 검토하고 있다. 이재식 농식품부 축산정책관은 "국내 산란계 마릿수는 꾸준히 증가하고 있으며 계란 생산도 점차 회복되고 있다"며 "국내 생산 기반 확충과 농가 경영 안정을 지원하는 한편, 소비자 물가 안정을 위해 수급 상황을 면밀히 점검하고 필요한 조치를 신속히 추진하겠다"고 강조했다. rang@newspim.com  2026-06-19 11:00
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'군기누설' 김용현 1심 징역 3년 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 3년을 선고받았다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 김 전 장관의 군형법상 군기누설 및 개인정보보호법 위반 혐의 사건의 1심 선고기일을 열었다. 서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 19일 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관에게 정보사 명단을 전달한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관의 1심에서 징역 3년을 선고했다. 사진은 김 전 장관. [사진=뉴스핌 DB] 재판부는 양형이유에 대해 "피고인은 국방부 장관으로서 군사기밀과 군인의 개인정보를 보호할 책임이 있는 위치에 있었고, 누구보다 군사기밀과 특수임무 수행 인력의 신상정보 보호 필요성을 잘 알고 있었다"며 "그럼에도 민간인인 노상원이 관련 인적사항에 접근할 수 있도록 하는 데 결정적인 역할을 했다"고 지적했다. 그러면서 "이 사건 군기누설 범행에 대해 피고인에게 가장 엄중한 책임을 묻지 않을 수 없다"며 "나아가 아무런 실체적 요건을 갖추지 못한 계엄이 선포 단계에 이르는 동력 중 하나가 됐고, 단순한 군기누설이나 개인정보보호법 위반을 넘어 위헌·위법한 계엄 선포라는 중대한 결과를 초래했다"고 판시했다.  pmk1459@newspim.com 2026-06-19 15:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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