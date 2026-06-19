[2026WC] '체코전 영웅' 김승규, 실수 뒤 선방으로 '희비 쌍곡선'

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '체코전 영웅'에서 단 한 번의 실수로 고개를 숙였다. 골키퍼 김승규(도쿄)가 뼈아픈 실책으로 결승골을 헌납하며 아쉬움을 삼켰다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 19일 오전 10시(한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 개최국 멕시코에 0-1로 석패했다. 지난 1차전 체코전에서 신들린 선방으로 2-1 역전승을 지켜내며 '영웅'으로 떠올랐던 김승규는 이날 치명적인 공중볼 실책 하나로 무릎을 꿇었다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=골키퍼 김승규가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 수비수와 충돌 뒤 선제골을 내주고 있다. 2026.6.19 psoq1337@newspim.com

치명적인 실수는 후반 초반에 나왔다. 전반전을 0-0으로 잘 버텨낸 한국은 후반 5분 허무하게 무너졌다. 김승규가 평범한 궤적의 공중볼을 잡기 위해 뛰어올랐으나, 낙하지점을 포착하고 함께 움직이던 수비수 이기혁(강원)과 동선이 겹치며 충돌했다. 잡으려던 공이 그대로 흘러내렸다. 문전에 포진해 있던 멕시코 미드필더 루이스 로모가 오른발로 가볍게 밀어 넣었다. 어처구니없는 실책이 고스란히 실점으로 연결된 순간이었다. 김승규의 콜을 수비수 이기혁이 듣지 못하며 충돌한 것으로 보인다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김승규 골키퍼가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 동료들에게 뭔가를 독려하고 있다. 2026.6.19

실점 직후 김승규는 안타까움을 호소하며 머리를 감싸 쥐었다. 그러나 김승규는 그대로 무너지지 않았다. 실책 이후 오히려 집중력을 바짝 끌어올리며 눈부신 선방 퍼레이드를 펼쳤다. 선제골 이후 기세가 오른 멕시코의 일방적인 공세를 온몸으로 막아냈다.

추가 실점 위기마다 김승규의 동물적인 반사신경이 빛났다. 후반 30분 멕시코의 날카로운 침투 패스가 박스 안의 라울 히메네스(풀럼)에게 완벽하게 연결됐다. 실점과 다름없는 위기 상황에서 김승규는 엄청난 속도로 몸을 날려 슈팅을 쳐내는 '슈퍼 세이브'를 선보였다.

[과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김승규 골키퍼가 19일(한국시간) 북중미 월드컵 A조 멕시코 대 한국의 경기에서 히메네스의 슈팅을 막아내고 있다. 2026.6.19

한국이 동점골을 위해 라인을 끌어올린 후반 40분, 멕시코 오베드 바르가스의 강력한 기습 중거리 슈팅이 한국 골문 구석으로 향했다. 김승규는 다시 한번 환상적인 다이빙으로 공을 걷어내며 패배 속에서도 마지막까지 한국의 추격 희망을 살려냈다.

이날 김승규는 여러 차례 결정적인 슈팅을 막아내며 제 몫을 다했다. 하지만 후반 초반 수비수와의 호흡 미스로 내준 단 한 골이 결국 한국의 0-1 패배라는 결과로 이어졌다. 영웅과 역전의 갈림길에서 쓴맛을 본 김승규는 사상 첫 원정 월드컵 조 1위 토너먼트 진출 확정 기회를 다음 남아공과의 3차전으로 미뤄야 했다.

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