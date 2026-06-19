NH투자증권, 연금자산 20조원 돌파

연금자산관리센터·연금VIP팀·카카오톡 전용채널까지

고용부 퇴직연금 평가 2년 연속 우수…전체·업권별 동시 선정

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH투자증권은 19일 퇴직연금과 연금저축을 합산한 자사 연금자산이 20조원을 넘어섰다고 밝혔다.

NH투자증권은 "이번 성과는 고객 중심의 연금사업 전략이 만들어낸 결과로 평가된다"고 전했다. 고객이 자신의 투자 성향과 은퇴 계획에 맞춰 연금자산을 보다 쉽고 효율적으로 운용할 수 있도록 다양한 투자상품과 솔루션을 지속적으로 확대해왔다는 설명이다.

NH투자증권 사옥. [사진=NH투자증권]

투자 인프라 측면에서도 업계 최고 수준의 환경을 갖추고 있다. 연금계좌에서 900여 개 ETF에 투자할 수 있으며, 적립식 ETF 서비스와 AI 알고리즘 기반 로보어드바이저 일임서비스, 업계 유일의 퇴직연금 전용 ELS 등 다양한 투자 솔루션을 제공하고 있다. NH투자증권은 고용노동부가 주관한 2025년 퇴직연금사업자 평가에서 2년 연속 우수사업자로 선정됐으며, 전체 사업자 종합평가 상위 10% 우수사업자와 업권별(증권업) 우수사업자에 증권사 중 유일하게 동시 선정됐다.

고객 밀착형 연금관리 서비스도 차별화된 강점이다. 연금전문 상담조직인 '연금자산관리센터'를 통해 가입부터 운용, 수령까지 연금 전 과정에 걸친 전문 상담을 제공한다. 고객의 투자 성향과 은퇴 시기, 자산 규모 등을 종합적으로 고려한 맞춤형 컨설팅으로 장기 자산 증식을 지원하며, '연금VIP팀'을 통해 고액자산가에게 연금 운용은 물론 세무·절세, 상속·증여 컨설팅까지 아우르는 종합 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

디지털 채널 확대에도 적극 나서고 있다. 카카오톡 채널 'NH투자증권 연금'은 최근 친구 수 6만명을 돌파하며 증권업계 최대 규모의 연금 전용 채널로 자리매김했다. 해당 채널을 통해 시장 전망, 투자 전략, 절세 정보, 연금 제도 변화 등 다양한 콘텐츠를 제공하며 고객의 장기 투자 의사결정을 지원하고 있다.

NH투자증권은 우수한 투자상품과 편리한 투자 인프라, 전문적인 상담 서비스를 유기적으로 결합해 수익률 개선과 고객 신뢰 제고, 자산 유입 확대가 이어지는 선순환 구조를 구축했다고 강조했다. 최근 퇴직연금 시장이 적립금 규모 경쟁에서 수익률과 자산관리 경쟁으로 전환되는 가운데, NH투자증권은 차별화된 연금 운용 역량을 바탕으로 시장 지배력을 지속 확대해 나갈 계획이다.

이재경 NH투자증권 채널솔루션부문 부사장은 "연금은 고객의 오랜 준비와 미래가 담긴 소중한 자산인 만큼 고객 한 분 한 분의 자산관리 경험과 성과를 최우선으로 생각하고 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품과 전문적인 상담 서비스를 바탕으로 고객의 안정적인 노후 준비를 지원하고, 가장 신뢰받는 연금 파트너가 되도록 노력하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com