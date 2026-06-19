대신증권, 창립 64주년 기념식 개최

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장기근속자 및 우수 임직원 표창…"혁신 넘어 변혁으로 더 큰 성장"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권이 오는 21일 창립기념일을 앞두고 창립 64주년을 맞아 기념식을 개최했다고 19일 밝혔다.

대신증권에 따르면 이날 기념식은 지난 64년간 회사가 걸어온 성장의 발자취를 돌아보고, 급변하는 금융환경 속에서 지속 가능한 성장을 위한 미래 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.

대신증권 로고. [사진=대신증권]

행사에서는 장기근속자와 우수 임직원 대상 표창 수여식도 진행됐다. 대신증권은 ▲30년 장기근속 12명 ▲25년 장기근속 50명 ▲20년 장기근속 22명 ▲15년 장기근속 68명 ▲10년 장기근속 32명 등 장기근속자 184명과 '2026 자랑스러운 대신인'으로 선정된 임직원 10명에게 표창장과 부상을 수여했다.

이어룡 대신증권 회장은 기념사에서 "우리는 지난 64년 동안 수많은 혁신을 통해 성장해 왔다"며 "이제는 혁신을 넘어 새로운 시대에 맞는 변혁의 마인드로 더 큰 성장의 역사를 써 나가길 바란다"고 말했다. 이어 "임직원 모두가 변화와 도전을 두려워하지 않고 미래를 준비해 나가자"고 덧붙였다.

대신증권은 앞으로도 인재를 중시하는 기업문화를 바탕으로 임직원 역량 강화를 지원하고 고객에게 더 나은 금융서비스를 제공하기 위한 혁신과 변화를 이어갈 계획이라고 전했다.

rkgml925@newspim.com