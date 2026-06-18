대신증권, MTS 신규 고객 대상 투자지원금 이벤트

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 18일 크레온 신규고객 투자지원금 이벤트를 시작했다.
- 비대면 계좌 개설 후 신청하면 3만원을 받고, 100만원 이상 거래 시 3만원을 더 받는다.
- 대상 고객은 국내주식 수수료 0%와 평생 우대 혜택도 받는다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 대신증권은 오는 30일까지 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온(CREON) 비대면 신규 고객 대상 '국내주식 투자지원금 이벤트'를 진행한다고 18일 밝혔다.
대신증권에 따르면 해당 이벤트를 통해 고객이 비대면 계좌를 개설하고 15일 내 크레온 MTS나 홈페이지를 통해 투자지원금을 신청하면 3만원을 받을 수 있다. 지원금 수령 15일 이내에 국내주식을 100만원 이상 거래하면 투자지원금 3만원이 추가로 증정된다.
이벤트 대상 고객은 국내주식 온라인 거래 수수료 우대 혜택도 받을 수 있다. 올해 크레온 비대면 신규 고객과 최근 1년간 국내주식 거래가 없었던 고객이 국내주식을 거래하면 한달 간 수수료 0% 혜택과 이후에도 평생 우대 수수료율이 적용된다.
조태원 대신증권 고객솔루션부장은 "최근 코스피가 8500선을 돌파하면서 국내 증시에 대한 투자자의 관심이 높다"며 "투자지원금과 수수료 우대가 국내주식 투자를 시작하는 고객에게 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com