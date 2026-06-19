지케이모빌리티, 광주 롯데백화점서 전기차 7X 팝업스토어

AI 핵심 요약beta
- 지케이모빌리티가 19일 롯데 광주점서 7X 팝업을 연다고 했다
- 7X는 800V 플랫폼 기반 전기 SUV로 483km 주행과 초급속 충전이 가능하다고 했다
- 지케이모빌리티는 강남·광주·강동·동대문 등 판매·서비스 거점을 확대하겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지커의 국내 공식 딜러사 지케이모빌리티가 20일부터 28일까지 롯데백화점 광주점에서 전기 SUV '7X'를 선보이는 팝업스토어를 운영한다고 19일 밝혔다.
7월 개점 예정인 지커 광주 하우스에 앞서 호남 지역 고객들을 대상으로 브랜드를 소개하고 차량을 직접 경험할 수 있도록 마련했다. 방문객들은 7X의 디자인과 기술을 확인하고 전문 세일즈 컨설턴트와 1:1 상담을 받을 수 있다.
7X는 스웨덴 지커 디자인 스튜디오에서 개발한 전기 SUV다. 800V 초고전압 플랫폼을 기반으로 최대 주행거리는 483km이며, 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 13분 만에 충전 가능하다. 프로(RWD), 맥스(RWD), 울트라(AWD) 등 3가지 트림으로 구성된다.
지케이모빌리티는 현재 운영 중인 강남 센터를 포함해 광주 하우스, 3분기 개관 예정인 강동 및 동대문 스페이스를 통해 판매 거점을 확대할 계획이다. 강남 논현과 광주 서비스 센터를 중심으로 고객 서비스 네트워크도 강화해 나갈 예정이다.
y2kid@newspim.com