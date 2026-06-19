4시간 1만8000원 '파격'…괴산 관광택시 'THE RED' 뜬다

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군 40% 지원에 로컬푸드 쿠폰까지…최대 9만4000원 혜택

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산군이 관광객의 발길을 끌기 위한 '맞춤형 관광택시' 카드를 꺼냈다. 비용 부담은 낮추고 체험 만족도는 끌어올린 '가성비 여행' 모델이다.

'더레드' 괴산 관광택시 포스터. [사진=괴산군] 2026.06.19 baek3413@newspim.com

괴산군은 19일부터 관광택시 'THE RED'를 시범 운영한다고 밝혔다. 관광객이 원하는 시간과 코스를 자유롭게 선택하는 방식으로 정해진 일정에 얽매이지 않는 점이 특징이다.

요금 체계도 눈에 띈다. 관광택시는 총 5대로 운영되며 관외 관광객을 대상으로 4·6·8시간 코스를 시간당 2만 원 정액제로 제공한다. 이 가운데 이용객은 전체 요금의 60%만 부담하고 나머지 40%는 군이 지원한다.

여기에 로컬푸드 할인 혜택까지 더했다. 탑승 인원에 따라 2인 2만 원, 3~4인 3만 원 상당의 모바일 쿠폰이 지급된다.

가족 단위 관광객일수록 체감 혜택은 커진다. 3~4인 가족이 4시간 코스를 이용할 경우 군 지원금과 쿠폰을 합쳐 실부담은 1만8000원 수준까지 낮아진다. 8시간 코스를 선택하면 총 혜택 규모는 최대 9만4000원에 달한다.

예약 절차도 간편하다. 티머니GO, 코레일톡, 로이쿠 앱 및 홈페이지를 통해 예약부터 결제, 관광 정보 확인까지 한 번에 처리할 수 있다.

괴산군 관계자는 "관광객이 편안하게 지역의 자연과 먹거리를 즐길 수 있도록 기획했다"며 "체류형 관광 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

baek3413@newspim.com