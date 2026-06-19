음성군, 미래차 탑재모듈 상용화 기반 구축 선정…145억 확보

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

충북 자동차연구원 분원 유치 기반 마련

[음성=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 음성군이 미래 모빌리티 산업 거점 도약을 위한 국책사업에 선정되며 관련 산업 생태계 구축에 속도를 낸다.

음성군은 산업통상자원부가 주관한 '미래차 탑재모듈 상용화 기반구축 사업' 공모에 최종 선정돼 국비 70억 원을 포함한 총사업비 145억 원을 확보했다고 19일 밝혔다.

음성군청.[사진=뉴스핌DB]

이번 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 추진되는 중장기 프로젝트이다. 금왕읍 유촌리 음성 휴먼스마트밸리 내 PBV 연구센터 부지에 연면적 1000㎡ 규모의 성능평가 시험동을 구축하는 것이 핵심이다.

여기에 탑재모듈의 안전성, 열 특성, 구조 안정성 등을 검증할 전문 장비 9종도 단계적으로 도입된다. 사업은 정부의 자동차 산업 전환 정책에 맞춰 추진되며 중소·중견 부품기업의 기술 경쟁력 강화와 목적기반차(PBV) 산업 생태계 조성을 목표로 한다.

특히 군이 앞서 추진해 온 '수요맞춤형 전기다목적자동차 기반구축 사업'과 연계되면서 연구개발부터 실증, 상용화까지 전 주기를 지원하는 체계가 구축될 전망이다. 충북과 광주 간 협력 기반도 강화된다. 양 지역의 기술과 인프라를 연계해 부품 공급망을 확장하고 자동차 부품산업의 지역 간 시너지를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

이번 사업 선정은 한국자동차연구원 충북 분원 유치 기반을 마련했다는 점에서도 의미가 크다. 향후 도내 기업 대상 맞춤형 연구개발 지원과 기술 상용화가 촉진되고 관련 기업과 전문 인력 유입도 이어질 것으로 전망된다.

조병옥 음성군수는 "이번 공모 선정으로 미래 모빌리티 산업 육성의 발판을 마련했다"며 "지역 부품기업의 경쟁력을 높이고 음성군을 미래차 산업의 핵심 거점으로 성장시키겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com