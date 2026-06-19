'단양 행복마을사업' 성공 모델로 우뚝…벤치마킹 이어져

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단성면 고평리·영춘면 유암1리, 주민 주도 공동체 활성화 성공 사례 주목

[단양=뉴스핌] 조영석 기자 =단양군이 행복마을사업의 대표 성공 사례로 꼽히며 농촌 공동체 활성화의 전진기지로 위상을 굳히고 있다.

19일 딘양군에 따르면 단성면 고평리는 '2024년 충북도 행복마을사업 최우수 마을'로 선정된 곳으로 폐자원을 활용한 재능기부와 야간 경관조명 설치를 통해 방치 공간을 안전한 주민 쉼터로 재구성했다.

충북 행복마을사업 참여 리더들이 단양 행복마을을 방문해 벤치마킹을 하고 있다.[사진=단양군] 2026.06.19 choys2299@newspim.com

건강교실과 고고장구 동아리 운영으로 마을에 활력을 불어넣고 인접 마을과 연계한 축제와 주민 직거래 장터를 열어 지속 가능한 성장 모델을 제시하고 있다.

영춘면 유암1리는 '2022년 행복마을사업 최우수마을', '2023년 지역공동체 우수사례 발표대회 최우수상'에 이어 '2025년 행복마을사업 10년 통산 최우수마을'로 선정된 모범 마을이다.

이곳은 주민 요양보호사 운영, 어르신 약 달력 배부, 비상벨 설치 등 자체 돌봄 체계를 구축해 어르신들이 안심하고 생활할 수 있는 돌봄마을을 실현했다.

최근 충청북도 행복마을사업에 참여 중인 도내 6개 시·군 17개 마을 리더 100여 명이 단성면 고평리와 영춘면 유암1리를 방문했다.

이번 방문은 주민 주도의 성공적인 사업 추진 사례를 현장에서 직접 보고 배우기 위해 마련됐다.

군 관계자는 "단양의 행복마을 사례가 도내 다른 시·군 주민들에게 모범이 되고 있다"며 "앞으로 경제·문화·복지가 어우러진 지속 가능한 마을공동체를 만들어 갈 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

choys2299@newspim.com