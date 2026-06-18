HCG 제이드, 시간 단위 연차 관리 기능 적용

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 휴먼컨설팅그룹(HCG)은 자사 HR 솔루션 '제이드(JaDE)'에 시간 단위 연차 관리 기능을 적용했다고 18일 밝혔다.

정부는 최근 근로기준법 개정안을 의결하고 연차휴가를 시간 단위로 사용할 수 있도록 하는 내용을 추진하고 있다. 해당 제도는 법안 공포 후 1년 뒤 시행될 예정이며, 세부 내용은 시행령을 통해 확정된다.

HCG는 제도 변화에 맞춰 제이드에 시간 단위 연차 관리 기능을 추가했다고 설명했다.

해당 기능을 활용하면 기업은 설정을 통해 시간 단위 연차 운영 방식을 적용할 수 있으며, 직원은 전자결재 시스템을 통해 원하는 시간만큼 휴가를 신청할 수 있다. 승인된 휴가는 잔여 연차에 자동 반영되며, 근태 기록과 통계에도 연동된다.

회사 측은 시간 단위 연차 사용 내역과 잔여 연차 현황을 시스템에서 관리할 수 있도록 지원한다고 밝혔다.

제이드는 인사, 급여, 근태, 평가, 교육, 세무, 연말정산, 전자결재 등 HR 업무 전반을 지원하는 솔루션이다. 기업별 인사 운영 방식에 맞춘 기능 설정도 가능하다.

HCG는 지난 5월 인사 데이터 분석 기능을 강화한 '제이드 4.0'을 출시했다. 제이드 4.0은 인사 데이터를 기반으로 분석 결과를 제공하는 기능을 포함하고 있다.

허욱 휴먼컨설팅그룹 본부장은 "시간 단위 연차 제도 도입에 대응할 수 있도록 관련 기능을 추가했다"며 "제도 변화에 맞춰 솔루션 기능을 지속적으로 개선할 계획"이라고 말했다.

[이미지=HCG] 제이드(JaDE) 시간 단위 연차 관리 기능

whitss@newspim.com