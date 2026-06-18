박상준 인수위, 강서 유일 응급실 공백 해소 방안 모색…갑을녹산병원과 간담회

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병원 인력 부족·재정 악화 문제 대두

의료망 유지 위한 행정 지원 약속

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 강서구 유일 응급실이 문을 닫은 가운데 박상준 부산 강서구청장 당선인이 지역 의료 공백을 줄이기 위한 현장 행보에 나섰다.

부산 강서구청장직 인수위원회는 관내 유일한 응급실 운영 기관이었던 갑을녹산병원과 간담회를 열고 병원의 기능 개편 추진 경위와 현장 상황을 점검했다고 18일 밝혔다.

부산 강서구청장직 인수위원회가 18일 관내 유일한 응급실 운영 기관이었던 갑을녹산병원과 간담회를 갖고 지원방안 등을 논의하고 있다.[사진=부산 강서구청장직 인수위원회] 2026.06.18

이번 간담회는 전국적인 의료진 구인난과 누적 적자 등으로 응급실 운영을 중단한 병원의 현실을 직접 확인하고 강서구 지역의 야간·주말 진료 공백을 최소화할 수 있는 방안을 찾기 위해서다.

인수위원들은 야간과 주말 의료망이 주민 생활과 직결된 필수 안전망이라는 점을 강조하며 형태를 불문하고 응급의료 기능이 일정 부분 유지될 수 있도록 병원 측의 적극적인 검토를 요청했다.

병원이 겪고 있는 인력 부족·재정 악화 등 물리적 한계에 공감하면서도 지역 사회의 주요 의료 거점 역할을 해온 만큼 병원과 지역이 함께 상생할 수 있는 방안을 모색하자고 제안했다. 구 차원에서도 병원의 경영 부담을 덜 수 있는 행정 지원 방안을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

강서구는 그간 지역 응급의료망 유지를 위해 갑을녹산병원에 보조금을 지원해 왔다. 최근에는 응급실 운영 위기를 해소하기 위해 보조금 증액안을 제시하며 운영 연장을 추진했으나 병원은 필수 의료진 부족 등 구조적 한계를 이유로 지난 1일자로 응급실 운영을 종료했다.

박 당선인은 "구민의 생명을 최우선에 두고 야간이나 주말에 의료 공백으로 불안해하는 일이 없도록 구의 행정 역량을 집중하겠다"며 "명지국제신도시에 계획된 500병상 규모 종합병원인 명지부민병원이 차질 없이 개원하고 응급실 운영을 시작할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com