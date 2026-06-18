[프로야구] 롯데, 日출신 '아쿼' 이이무라 영입으로 불펜 보강

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 18일 일본 투수 이이무라 쇼타와 아시아쿼터 계약을 맺었다.
- 이이무라는 153km 직구와 다양한 변화구를 갖춘 우완 투수로 대만 춘계리그에서 평균자책점 0.93을 기록했다.
- 롯데는 부진한 쿄야마를 방출하고 불펜에서 시작하는 이이무라에게 하위권 탈출과 후반기 반등을 맡겼다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=하위권 탈출을 노리는 롯데가 새 아시아쿼터를 영입했다.
롯데는 "일본 출신 이이무라 쇼타를 아시아쿼터로 총액 7만 달러(1억 675만 원)에 계약했다"고 18일 밝혔다. 기존 아시아쿼터인 쿄야마 마사야는 같은날 방출됐다.
이이무라는 184cm, 86kg의 우투수로, 최고구속 153km, 평균 147km의 직구와 스트라이크 존에서 낮게 제구되는 변화구를 가진 투수다. 특히 슬라이더, 커브, 싱커 등 좌우 횡적 움직임이 좋은 변화구와 종으로 떨어지는 스플리터까지 고루 갖추어 효과적인 경기 운영을 할 수 있는 유형으로 평가받는다.
이이무라는 일본 사회인야구 KMG홀딩스를 거쳐 대만 타이완 라이프에서 도전을 이어갔다. 올 시즌 대만 춘계리그에서 5경기에서 선발로 4경기 등판해 29이닝 동안 평균자책점 0.93을 기록했다.
롯데는 올 시즌 처음 도입된 아시아쿼터 제도를 통해 일본프로야구(NPB)에서 활약했던 쿄야마를 영입했다. 하지만 쿄야마는 10경기 1패, 평균자책점 7.59를 기록했고, 결국 지난달 9일 말소된 후 1군 마운드에 오르지 못했다.
새로 영입된 이이무라는 불펜에서 시작한다. 행정절차가 완료되는 대로 1군 선수단에 합류한다.
이이무라는 "팀이 현재 어려운 상황에 있지만, 후반기 성적 반등을 이뤄낼 수 있도록 팀을 위해 헌신할 준비가 되어있다"며 "기회를 주신 구단과 팬 분들을 위해 이기는 경기를 마운드에서 보여드리겠다"고 말했다.
willowdy@newspim.com