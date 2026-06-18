[프로야구] 롯데, 日출신 '아쿼' 이이무라 영입으로 불펜 보강

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=하위권 탈출을 노리는 롯데가 새 아시아쿼터를 영입했다.

롯데는 "일본 출신 이이무라 쇼타를 아시아쿼터로 총액 7만 달러(1억 675만 원)에 계약했다"고 18일 밝혔다. 기존 아시아쿼터인 쿄야마 마사야는 같은날 방출됐다.

[서울=뉴스핌] 롯데가 18일 일본 출신 이이무라 쇼타와 아시아쿼터 계약을 맺었다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.06.18 willowdy@newspim.com

이이무라는 184cm, 86kg의 우투수로, 최고구속 153km, 평균 147km의 직구와 스트라이크 존에서 낮게 제구되는 변화구를 가진 투수다. 특히 슬라이더, 커브, 싱커 등 좌우 횡적 움직임이 좋은 변화구와 종으로 떨어지는 스플리터까지 고루 갖추어 효과적인 경기 운영을 할 수 있는 유형으로 평가받는다.

이이무라는 일본 사회인야구 KMG홀딩스를 거쳐 대만 타이완 라이프에서 도전을 이어갔다. 올 시즌 대만 춘계리그에서 5경기에서 선발로 4경기 등판해 29이닝 동안 평균자책점 0.93을 기록했다.

롯데는 올 시즌 처음 도입된 아시아쿼터 제도를 통해 일본프로야구(NPB)에서 활약했던 쿄야마를 영입했다. 하지만 쿄야마는 10경기 1패, 평균자책점 7.59를 기록했고, 결국 지난달 9일 말소된 후 1군 마운드에 오르지 못했다.

[서울=뉴스핌] 롯데가 18일 일본 출신 이이무라 쇼타와 아시아쿼터 계약을 맺었다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.06.18. willowdy@newspim.com

새로 영입된 이이무라는 불펜에서 시작한다. 행정절차가 완료되는 대로 1군 선수단에 합류한다.

이이무라는 "팀이 현재 어려운 상황에 있지만, 후반기 성적 반등을 이뤄낼 수 있도록 팀을 위해 헌신할 준비가 되어있다"며 "기회를 주신 구단과 팬 분들을 위해 이기는 경기를 마운드에서 보여드리겠다"고 말했다.

willowdy@newspim.com