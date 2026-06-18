최민호, 세종시장 선거무효 소청 제기…"개표상황표 날짜 오류 검증"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"일부 개표상황표에 '5월 12일' 인쇄" 주장

"선관위, 전산기록 등 투명하게 공개해야"

[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 최민호 세종시장이 6·3 지방선거 세종시장 선거와 관련해 중앙선거관리위원회에 선거무효 소청을 제기했다.

최 시장은 18일 세종시청에서 긴급 기자회견을 열고 "최근 개표참관인과 시민들로부터 납득하기 어려운 제보를 받아 중앙선관위에 소청을 제기했다"고 밝혔다.

최민호 세종시장이 18일 세종시청에서 기자회견을 열고 중앙선관위에 소청을 제기했다고 밝혔다. [사진=세종시] 2026.06.18 gyun507@newspim.com

최 시장에 따르면 일부 투표소 개표상황표 상단의 '투표지분류 개시시각'에는 '2026년 5월 12일'이 인쇄돼 있는 반면, 하단 선거관리위원장의 개표상황 공표시각은 '2026년 6월 3일'로 기재돼 있었다.

그는 "개표상황표는 선거 결과를 공식적으로 공표하는 핵심 문서"라며 "실제 개표일과 다른 날짜가 반복적으로 인쇄된 경위에 대해 선관위의 설명이 필요하다"고 주장했다. 이어 "5월 12일은 선거인명부 확정일로 알고 있다"며 "왜 해당 날짜가 투표지분류 개시시각으로 표기됐는지 확인이 필요하다"고 말했다.

최 시장은 이러한 표기가 조치원읍 제3투표소, 도담동 제2투표소, 소담동 제3투표소, 제2선거구 관외사전투표 등 여러 개표상황표에서 확인됐다고 주장했다. 그러면서 "선거 과정에 대한 작은 의문도 명확히 해소돼야 한다"며 "선관위는 관련 전산기록과 개표관리시스템 로그, 투표지분류기 운영기록 등을 객관적으로 검증해 국민에게 설명해야 한다"고 요구했다.

끝으로 최민호 시장은 "문제가 없다면 투명하게 설명하면 될 일"이라며 "선거에 대한 신뢰는 결과뿐 아니라 과정에 대한 검증을 통해 완성된다"고 말했다.

gyun507@newspim.com