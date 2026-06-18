동해 망상미술관 3주년 기념 '어린이 선비 부채 동시전' 개막

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동해시 9개 초등학교 136명 참여...수상자 11명 선정, 동시집 '마음색깔' 발간

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시 망상미술관은 개관 3주년을 기념해 '어린이 선비 부채 동시전(展) 및 시상식'을 18일 망상미술과에서 개최했다고 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 '어린이 선비 동시 부채展'은 강원특별자치도동해교육지원청이 주최하고 망상미술관이 주관한다. 지난 4월 공모를 통해 동해시 관내 9개 초등학교(남호·동해·동호·망상·묵호·북평·삼화·송정·청운초)에서 총 136명의 학생이 참여했다.

어린이 선비 부채 동시전이 열리는 망상미술관.[사진=망상미술관] 2026.06.18 onemoregive@newspim.com

작품 심사는 권석순 아동문학 박사, 이진모 강릉문인협회장, 유현병 망상미술관 관장 등 3명이 맡았으며 엄정한 심사를 거쳐 11명의 수상자가 선정됐다.

이번 전시는 지난해에 이어 유현병 화백의 재능기부로 진행된다. 어린이들이 지은 동시를 합죽선 부채 위에 시·서·화로 옮겨 하나의 작품으로 승화시킨데 이어 두 번째 동시집 '마음색깔' 발간으로도 이어진다. 동시집 제목 '마음색깔'은 동해청운초 4학년 오주혁 어린이의 동시 제목을 따온 것이다.

'망상골 훈장 선생'으로 불리는 유현병 관장은 "동시 하나하나를 읽고 그림으로 옮기면서 아이들이 동물, 식물, 학용품, 가족, 친구, 장난감에까지 감정을 불어넣는 모습을 보며 '아이들은 모두가 순수 시인'이라는 말을 곱씹게 된다"며 "대한민국 미래의 희망을 보았다"고 말했다.

이어 "화가인 나 자신도 이번 작업을 통해 자연스레 인문이 가슴에 스며드는 것을 느꼈다"며 "처음 전시를 시작할 때 마음먹었던 '어린이들에게 인문 교육을 자연스럽게 하자'는 생각이 틀리지 않았다는 확신을 얻었다"고 강조했다.

어린이 선비 부채 동시전이 열리는 망상미술관.[사진=망상미술관] 2026.06.18 onemoregive@newspim.com

서순원 동해교육지원청 교육장은 "어린이들의 순수한 마음과 반짝이는 상상력이 담긴 한 줄, 한 구절마다 따뜻한 감성이 흐르며 때로는 즐겁고 신비로운 깊은 울림을 전한다"며 "오늘이 어린이들이 시인으로서 내딛는 첫걸음이자, 앞으로 많은 사람들에게 울림을 주는 소중한 시작이 되길 기대한다"고 말했다.

또 "지난해에 이어 올해도 어린이 동시집 발간에 힘써 준 유현병 화백과 망상미술관 관계자 여러분께 깊은 감사와 박수를 보낸다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com