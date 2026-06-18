구로 랜드마크 오피스 ′지타워′ 7000억에 팔렸다…상반기 최대 규모

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

연면적 17만2975㎡ 초대형 오피스

상반기 면적 기준 최대 거래

세일앤리스백 구조 적용

자산 유동화·재임차 수요 함께 반영

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 구로구 랜드마크 오피스로 꼽혔던 지타워 매각이 마무리됐다.

18일 상업용 부동산 서비스 기업 쿠시먼앤드웨이크필드(C&W) 코리아는 구로 지타워 매각 자문을 맡아 거래를 종결했다고 밝혔다. 기업 고객의 부동산 매입·매각, 임대차, 자산 운영 전략 등을 지원하는 기업맞춤형솔루션팀(CTS)이 주관했다.

올 상반기 국내 상업용 부동산 시장에서 면적 기준 최대 규모의 오피스 거래다. 처분 금액은 약 7000억원이다. 넷마블이 GS건설 계열 부동산 자산운용사인 지베스코자산운용에 토지 및 건물 소유권을 이전하면서 거래가 종결됐다.

구로 지타워는 연면적 17만2975㎡ 규모의 대형 업무시설이다. 고금리와 금융시장 불확실성으로 대형 상업용 부동산 거래가 쉽지 않은 환경에서 자산 가치를 인정받아 매각이 이뤄졌다는 점에서 의미가 있다는 평가다.

거래 구조에는 세일앤리스백(기업이 보유 부동산을 매각한 뒤 해당 공간을 다시 임차해 사용하는 방식) 방식이 적용됐다. 기업은 부동산을 현금화해 유동성을 확보하면서도 기존 업무공간에서 계속 근무할 수 있다.

이번 거래에는 매각, 임대차, 시장조사, 투자자 대응 등 여러 부서의 서비스를 하나의 창구로 통합해 제공하는 원채널 통합 솔루션 방식이 활용됐다. 복잡한 기업부동산 거래에서 의사결정과 자문 과정을 일원화하는 데 초점을 둔 구조다.

김성순 C&W코리아 부대표는 "최근 많은 대기업과 IT 기업들이 현금 유동성 확보 및 자산 효율화를 목적으로 보유 부동산 매각과 부동산 포트폴리오 재조정 방안을 고민하고 있다"며 "단순 중개를 넘어 프라임 오피스 자산의 가치를 극대화할 수 있는 원채널 대응 능력을 바탕으로 앞으로도 기업부동산 자문 시장에서 경쟁력을 이어갈 것"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 구로 지타워 매각 규모는 얼마인가요?

A. 구로 지타워는 약 7000억원 규모로 매각됐습니다. 올 상반기 국내 상업용 부동산 시장에서 면적 기준 최대 규모의 오피스 거래로 평가됩니다.

Q. 이번 거래는 누가 자문을 맡았나요?

A. 쿠시먼앤드웨이크필드 코리아가 매각 자문을 맡았습니다. 기업 고객의 부동산 매입·매각, 임대차, 자산 운영 전략 등을 지원하는 기업맞춤형솔루션팀이 주관했습니다.

Q. 구로 지타워는 어떤 자산인가요?

A. 서울 구로구에 있는 연면적 17만2975㎡ 규모의 초대형 업무시설입니다. 고금리와 금융시장 불확실성 속에서도 자산 가치를 인정받아 대규모 매각이 성사됐다는 점에서 의미가 있습니다.

Q. 이번 거래에는 어떤 방식이 적용됐나요?

A. 세일앤리스백 방식이 적용됐습니다. 기업이 보유 부동산을 매각해 유동성을 확보한 뒤, 해당 공간을 다시 임차해 기존 업무공간을 계속 사용하는 방식입니다.

Q. '원채널 통합 솔루션'은 무엇인가요?

A. 매각, 임대차, 시장조사, 투자자 대응 등 여러 부서의 서비스를 하나의 창구로 통합해 제공하는 방식입니다. 복잡한 기업부동산 거래에서 의사결정과 자문 과정을 일원화하는 데 초점을 둔 구조입니다.

chulsoofriend@newspim.com