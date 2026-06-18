과천시, 고향사랑기부제 답례품 18→26종 확대 운영

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선택 폭을 넓히고 지역 업체 제품의 홍보와 판로 확대에도 기여

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 고향사랑기부제의 기부자 선택을 확대하고 지역 우수 제품을 홍보하기 위해 신규 답례품 8종을 추가하며 답례품을 기존 18종에서 26종으로 확대 운영하기로 18일 밝혔다.

고향사랑기부제 답례품 공급업체 협약식. [사진=과천시]

시에 따르면 고향사랑기부제란 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금의 30% 범위에서 답례품을 받을 수 있는 제도이다. 시는 5월에 신규 답례품 공급업체를 공개 모집하였고 이를 통해 4개 업체를 최종 선정했다.

이번에 추가된 답례품 목록에는 ▲과천 사계 디저트(베이킹랩37)▲냉장고&생활&고양이 모래 탈취제(협동조합 더힐링) ▲하이도나 상품권(하이도나)▲송이율이 손수건&텀블러&비누 세트(협동조합 굿스니저) 등 8종이 포함된다.

고향사랑기부제 답례품 공급업체 협약식. [사진=과천시]

이에 따라 고향사랑기부제의 답례품은 기존의 지역화폐 과천토리, 서울랜드 이용권, 수제 구움과자 선물세트, 버섯 선물세트, 원예 상품, 디퓨저 등에서 총 26종으로 확대된다.

시는 답례품의 다양화를 통해 기부자의 선택 폭을 넓히고 지역 업체 제품의 홍보와 판로 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

고향사랑기부제 답례품. [사진=과천시]

신계용 과천시장은 "과천시의 특색이 담긴 훌륭한 답례품을 지속적으로 발굴하여 기부자들의 만족도를 높이고 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.

1141world@newspim.com