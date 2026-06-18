과천시, 고향사랑기부제 답례품 18→26종 확대 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 18일 고향사랑기부제 답례품을 26종으로 늘렸다.
- 신규 답례품 8종을 추가해 기부자 선택폭을 넓혔다.
- 시는 지역 제품 홍보와 판로 확대 효과를 기대했다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 고향사랑기부제의 기부자 선택을 확대하고 지역 우수 제품을 홍보하기 위해 신규 답례품 8종을 추가하며 답례품을 기존 18종에서 26종으로 확대 운영하기로 18일 밝혔다.
시에 따르면 고향사랑기부제란 개인이 주민등록상 주소지를 제외한 자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 함께 기부금의 30% 범위에서 답례품을 받을 수 있는 제도이다. 시는 5월에 신규 답례품 공급업체를 공개 모집하였고 이를 통해 4개 업체를 최종 선정했다.
이번에 추가된 답례품 목록에는 ▲과천 사계 디저트(베이킹랩37)▲냉장고&생활&고양이 모래 탈취제(협동조합 더힐링) ▲하이도나 상품권(하이도나)▲송이율이 손수건&텀블러&비누 세트(협동조합 굿스니저) 등 8종이 포함된다.
이에 따라 고향사랑기부제의 답례품은 기존의 지역화폐 과천토리, 서울랜드 이용권, 수제 구움과자 선물세트, 버섯 선물세트, 원예 상품, 디퓨저 등에서 총 26종으로 확대된다.
시는 답례품의 다양화를 통해 기부자의 선택 폭을 넓히고 지역 업체 제품의 홍보와 판로 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
신계용 과천시장은 "과천시의 특색이 담긴 훌륭한 답례품을 지속적으로 발굴하여 기부자들의 만족도를 높이고 지역 경제 활성화에도 기여할 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com