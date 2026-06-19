플러스벳, AI 상담 문의 해결률 80% 기록

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 동물병원 전자차트(EMR) 서비스 플러스벳이 최근 6개월간 AI 상담이 관여한 고객 문의를 분석한 결과, 약 80%가 상담사 연결 없이 처리됐다고 밝혔다.

플러스벳은 최근 고객센터에 AI 상담 기능을 도입해 운영시간 외에도 고객 문의에 대응할 수 있도록 지원하고 있다. 회사 측에 따르면 AI 상담은 실제 고객 문의 데이터를 기반으로 학습해 전자차트 사용 과정에서 발생하는 다양한 문의에 응답한다.

플러스벳은 진료 기록, 처방 입력, 예약, 접수, 수납, 외부 시스템 연동 등 동물병원 운영과 관련된 기능을 제공하고 있다. AI 상담은 차트 사용법 안내를 비롯해 설정 확인, 기능 오류 점검, 검사 장비 연동, 네트워크 점검 등 반복적으로 발생하는 문의에 대한 답변을 지원한다.

회사 측은 운영시간 이후 발생하는 문의에 대해서도 AI 상담을 통해 즉시 안내가 가능하도록 시스템을 운영하고 있다고 설명했다.

김평섭 벳칭 대표는 "고객 문의에 보다 신속하게 대응할 수 있도록 AI 상담 기능을 운영하고 있다"며 "전자차트 이용 과정에서 발생하는 불편 사항에 대한 지원 체계를 지속적으로 개선해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 플러스벳은 동물병원 전용 클라우드 전자차트 서비스로 예약, 수납, 진료기록, 처방 관리, 마약류 통합 연동 보고 등의 기능을 제공하고 있다. 또한 네이버 예약 연동, 보호자 커뮤니케이션, 재진 관리 기능 등을 지원한다.

플러스벳은 고객센터 AI 상담 기능과 함께 음성 녹취 기반 차트 작성 기능인 'AI 레코드(AI Record)'도 운영하고 있다.

[이미지=플러스벳]

whitss@newspim.com