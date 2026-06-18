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"'세수 부족' 재정 위기, 혁신으로 뚫는다"...추미애 인수위, 민선 9기 밑그림 공개

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  • 추미애 경기도지사 당선인 준비위가 18일 도정 청사진과 운영 상황을 공개했다
  • 경기 재정난 극복 위해 예산 다이어트와 행정 혁신, 저비용·고효율 정책에 집중하겠다고 밝혔다
  • 국회의원·전문가 참여 융합 조직과 도민 소통 강화, 반도체 메카 도약 위한 규제 완화·인프라 지원을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김태년 준비위원장 기자간담회 주재 "예산 규모 아닌 질로 승부할 것"
'준비위원회' 명명, 전임 도정 성과 존중 의미 "추 당선인 비전 더한다"
현역 의원 대거 포진은 경기도의 큰 정치적 자산...국회 네트워크 적극 가동

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인의 도정 인수 기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'(준비위원회)가 경기도의 해묵은 재정난을 '행정 혁신'으로 정면 돌파하겠다는 강력한 의지를 천명했다.

김태년 경기준비위원장은 18일 경기신용보증재단 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다고 빍혔다. 이번 간담회는 민선 9기 출범을 앞두고 도민들의 궁금증을 선제적으로 해소하고 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다. [사진=경기준비위원회 대변인단]

김태년 위원장은 먼저 공식 명칭을 일반적인 '인수위원회' 대신 '준비위원회'로 명명한 배경에 대해 정무적 의미를 부여했다.

김 위원장은 "준비위원회라는 이름은 김동연 경기도지사가 그동안 이룬 훌륭한 성과와 도정의 연속성을 전적으로 존중하겠다는 뜻"이라며 "전임 도정이 다져놓은 튼튼한 토대 위에 추미애 도지사 당선인의 새로운 핵심 가치와 미래 비전을 조화롭게 더하겠다는 의지의 표현"이라고 설명했다.

이어 "추 당선인이 거듭 당부하고 있는 '현장 중심, 협력의 자세'를 도정 철학의 뼈대로 삼았다"며 "공정·혁신·포용의 가치를 구체화할 수 있는 밀도 높은 정책들을 정교하게 다듬어 가고 있다"고 덧붙였다.

지난 15일 출범식 직후 열린 1차 전체회의에서 큰 틀의 핵심 과제를 도출한 준비위는 이날 간담회 직전 열린 2차 전체회의를 통해 구체적인 실천 방안과 실행 로드맵을 확정 짓는 등 속도감 있게 움직이고 있다.

이날 간담회의 최대 화두는 단연 경기도의 재정 상황이었다. 김 위원장은 "현재 경기도의 재정 상황이 예상보다 훨씬 녹록지 않다"고 냉정하게 진단하며 그 주요 원인으로 '세수 부족'을 꼽았다. 정부의 감세 기조와 경기 침체 장기화로 인해 지자체의 가용 재원이 급감한 탓이다.

이에 대한 해법으로 김 위원장은 '예산 다이어트'와 '재정의 질적 전환'을 제시했다. 그는 "앞으로 경기도는 단순한 예산의 규모가 아닌 '예산의 질'로 승부하겠다"며 "재정적 한계 상황을 행정 및 정책 혁신을 통해 극복해 내겠다"고 각오를 다졌다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다.

이를 위해 준비위는 추 당선인의 공약들을 단기와 중·장기 이행 계획으로 명확히 분류하고 도민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 유도할 수 있는 '저비용·고효율' 형태의 신규 정책 발굴에 집중하고 있다.

준비위원회 조직이 6개 분과, 15개 특별위원회, 3개 TF와 도정자문단으로 구성된 가운데 현역 국회의원들이 대거 포진한 점에 대한 질의도 이어졌다.

김 위원장은 "현역 국회의원과 민간 전문가, 그리고 일선 공무원이 유기적으로 어우러진 융합형 조직"이라고 자평하며 "국회의원들이 대거 참여하고 있다는 점은 경기도가 가질 수 있는 강력한 정치적 자산이다. 법 개정이나 국비 확보 등 입법·재정적 협력이 필요한 대목에서 이 자산을 도정을 위해 아낌없이 크게 쓸 것"이라고 강조해 중앙정부 및 국회와의 강력한 공조를 예고했다.

도민과의 쌍방향 소통 채널 구축에도 박차를 가한다. 준비위는 현재 '시민참여특위'를 별도로 구성해 운영 중이다.

김 위원장은 "추 당선인의 핵심 공약 중 하나인 '도청 간부회의 온라인 실시간 생중계' 등을 포함해 취임 이후에도 도민들의 도정 참여를 상시 활성화할 수 있는 체계적인 제도적 장치를 긴밀히 논의 중"이라고 전했다.

최근 경기 남부권의 핵심 화두인 '반도체 특별법 시행령'과 관련해서는 확고한 고삐를 죄었다. 김 위원장은 "반도체 산업은 타이밍이 생명인 속도전이자 거대한 국가대항전"이라며 "어느 한 기업의 문제를 넘어 전후방 산업 생태계를 완벽하게 구축하는 것이 가장 중요한 만큼 경기도가 글로벌 반도체 메카로서 확고히 자리 잡을 수 있도록 규제 완화와 인프라 지원에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다. [사진=경기준비위원회 대변인단]

한편 준비위원회는 교통·주거·일자리·돌봄·안전·균형발전 등 도민 체감도가 높은 6대 과제를 중심으로 짧은 기간 동안 강도 높게 운영된다. 지난 16일부터 시작된 분과위원회별 실·국 업무보고는 오는 19일까지 나흘간 치열하게 진행되며 다음 주 추미애 당선인에 대한 직접 보고 체계를 거쳐 오는 6월 30일 민선 9기 경기도정의 핵심 비전을 집대성한 종합보고회를 가질 예정이다.

1141world@newspim.com

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'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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