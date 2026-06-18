"'세수 부족' 재정 위기, 혁신으로 뚫는다"...추미애 인수위, 민선 9기 밑그림 공개

김태년 준비위원장 기자간담회 주재 "예산 규모 아닌 질로 승부할 것"

'준비위원회' 명명, 전임 도정 성과 존중 의미 "추 당선인 비전 더한다"

현역 의원 대거 포진은 경기도의 큰 정치적 자산...국회 네트워크 적극 가동

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사 당선인의 도정 인수 기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'(준비위원회)가 경기도의 해묵은 재정난을 '행정 혁신'으로 정면 돌파하겠다는 강력한 의지를 천명했다.

김태년 경기준비위원장은 18일 경기신용보증재단 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다고 빍혔다. 이번 간담회는 민선 9기 출범을 앞두고 도민들의 궁금증을 선제적으로 해소하고 소통을 강화하기 위해 마련됐다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다. [사진=경기준비위원회 대변인단]

김태년 위원장은 먼저 공식 명칭을 일반적인 '인수위원회' 대신 '준비위원회'로 명명한 배경에 대해 정무적 의미를 부여했다.

김 위원장은 "준비위원회라는 이름은 김동연 경기도지사가 그동안 이룬 훌륭한 성과와 도정의 연속성을 전적으로 존중하겠다는 뜻"이라며 "전임 도정이 다져놓은 튼튼한 토대 위에 추미애 도지사 당선인의 새로운 핵심 가치와 미래 비전을 조화롭게 더하겠다는 의지의 표현"이라고 설명했다.

이어 "추 당선인이 거듭 당부하고 있는 '현장 중심, 협력의 자세'를 도정 철학의 뼈대로 삼았다"며 "공정·혁신·포용의 가치를 구체화할 수 있는 밀도 높은 정책들을 정교하게 다듬어 가고 있다"고 덧붙였다.

지난 15일 출범식 직후 열린 1차 전체회의에서 큰 틀의 핵심 과제를 도출한 준비위는 이날 간담회 직전 열린 2차 전체회의를 통해 구체적인 실천 방안과 실행 로드맵을 확정 짓는 등 속도감 있게 움직이고 있다.

이날 간담회의 최대 화두는 단연 경기도의 재정 상황이었다. 김 위원장은 "현재 경기도의 재정 상황이 예상보다 훨씬 녹록지 않다"고 냉정하게 진단하며 그 주요 원인으로 '세수 부족'을 꼽았다. 정부의 감세 기조와 경기 침체 장기화로 인해 지자체의 가용 재원이 급감한 탓이다.

이에 대한 해법으로 김 위원장은 '예산 다이어트'와 '재정의 질적 전환'을 제시했다. 그는 "앞으로 경기도는 단순한 예산의 규모가 아닌 '예산의 질'로 승부하겠다"며 "재정적 한계 상황을 행정 및 정책 혁신을 통해 극복해 내겠다"고 각오를 다졌다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다.

이를 위해 준비위는 추 당선인의 공약들을 단기와 중·장기 이행 계획으로 명확히 분류하고 도민의 삶의 질 향상과 지속 가능한 발전을 유도할 수 있는 '저비용·고효율' 형태의 신규 정책 발굴에 집중하고 있다.

준비위원회 조직이 6개 분과, 15개 특별위원회, 3개 TF와 도정자문단으로 구성된 가운데 현역 국회의원들이 대거 포진한 점에 대한 질의도 이어졌다.

김 위원장은 "현역 국회의원과 민간 전문가, 그리고 일선 공무원이 유기적으로 어우러진 융합형 조직"이라고 자평하며 "국회의원들이 대거 참여하고 있다는 점은 경기도가 가질 수 있는 강력한 정치적 자산이다. 법 개정이나 국비 확보 등 입법·재정적 협력이 필요한 대목에서 이 자산을 도정을 위해 아낌없이 크게 쓸 것"이라고 강조해 중앙정부 및 국회와의 강력한 공조를 예고했다.

도민과의 쌍방향 소통 채널 구축에도 박차를 가한다. 준비위는 현재 '시민참여특위'를 별도로 구성해 운영 중이다.

김 위원장은 "추 당선인의 핵심 공약 중 하나인 '도청 간부회의 온라인 실시간 생중계' 등을 포함해 취임 이후에도 도민들의 도정 참여를 상시 활성화할 수 있는 체계적인 제도적 장치를 긴밀히 논의 중"이라고 전했다.

최근 경기 남부권의 핵심 화두인 '반도체 특별법 시행령'과 관련해서는 확고한 고삐를 죄었다. 김 위원장은 "반도체 산업은 타이밍이 생명인 속도전이자 거대한 국가대항전"이라며 "어느 한 기업의 문제를 넘어 전후방 산업 생태계를 완벽하게 구축하는 것이 가장 중요한 만큼 경기도가 글로벌 반도체 메카로서 확고히 자리 잡을 수 있도록 규제 완화와 인프라 지원에 총력을 다하겠다"고 밝혔다.

김태년 경기준비위원장은 18일 오전 10시 경기신용보증재단 3층 브리핑룸에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 청사진의 핵심 방향과 준비위 운영 상황을 언론에 공유했다. [사진=경기준비위원회 대변인단]

한편 준비위원회는 교통·주거·일자리·돌봄·안전·균형발전 등 도민 체감도가 높은 6대 과제를 중심으로 짧은 기간 동안 강도 높게 운영된다. 지난 16일부터 시작된 분과위원회별 실·국 업무보고는 오는 19일까지 나흘간 치열하게 진행되며 다음 주 추미애 당선인에 대한 직접 보고 체계를 거쳐 오는 6월 30일 민선 9기 경기도정의 핵심 비전을 집대성한 종합보고회를 가질 예정이다.

1141world@newspim.com