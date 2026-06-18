안민석 경기교육감 당선인, 부천·시흥·안산 돌며 교육 현장 점검

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'과밀학급·원거리 통학' 등 경기 남부권 교육 격차 해소 집중 논의

이주배경 학생 지원·특성화고 연계 등 지역 맞춤형 과제 수렴

안 당선인 "행정 편의 아닌 학생 생활권 중심 정책 추진할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기도교육감 당선인이 부천과 시흥, 안산 지역을 잇달아 방문해 학부모들과 소통하며 현장 중심의 경기교육 정책 수립 행보를 이어갔다.

부천 옥길동 지역의 고등학교 배정과 원거리 통학 문제를 중심으로 학부모들과 간담회를 진행했다. [사진=안민석 당선인 제공]

안민석 당선인은 지난 17일 부천·시흥·안산에서 간담회를 개최하고 학부모 및 학교운영위원회 관계자 등 교육주체들과 만나 지역별 교육 현안을 집중 논의했다고 18일 밝혔다.

이번 현장 방문은 당선 이후 경기교육 대전환의 핵심 과제를 교육 현장에서 직접 확인하고 소통하기 위해 마련됐다. 간담회 참석자들은 학교 현장의 애로사항과 제도 개선 요구를 전달하며 지역 교육 발전을 위한 다양한 의견을 개진했다.

부천 간담회에서는 옥길동 지역의 고등학교 배정 및 원거리 통학 문제를 비롯해 노후 학교시설 개선, 특성화고 활성화 등이 주요 현안으로 다뤄졌다. 이와 함께 고교학점제와 공동교육과정 운영, 공유학교 거점 확대, 학교 주변 교통안전, 이주배경 학생과 학부모 지원 방안에 대한 논의도 진행됐다.

시흥 간담회에서는 과밀학급 해소와 중학교 배정, 원도심·신도심 간 교육격차, 특수교육 지원, 급식비 문제, 고교평준화, 교장공모제, 이주배경 학생 지원 등이 테이블에 올랐다. 통학로 안전과 학교폭력 예방, 체험학습 및 폰프리 스쿨 등에 대한 제언도 함께 나왔다.

시흥 간담회는 과밀학급 해소와 지역 간 교육격차, 특수교육 지원 등 많은 제안이 나왔다. [사진=안민석 당선인 제공] [사진=안민석 당선인 제공]

안산 간담회에서는 지역 특성을 반영한 이주배경 학생 지원 및 한국어 교육 방안이 집중 논의됐으며 학부모 네트워크 활성화, 무상통학버스 도입, 특성화고와 지역 산업 연계, 과밀학급 문제, 교권 보호 및 학교폭력 피해 학생 보호, 교복 제도 개선 등 폭넓은 교육 현안이 다뤄졌다.

안 당선인은 "학부모는 교육의 핵심 주체"라며 "학부모회와 학교운영위원회, 학부모 네트워크가 더욱 활발하게 소통하고 활동할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

이어 고교 배정과 통학 문제에 대해서는 "행정 편의가 아닌 학생의 실제 생활권과 통학 여건을 최우선 기준으로 삼아야 한다"고 지적했으며 특성화고와 진로교육에 대해서도 "학생의 미래가 실제 진로로 연계되기 위해서는 학교와 지역 산업을 유기적으로 연결하는 구조적 뒷받침이 필요하다"고 약속했다.

안 당선인은 "학교 현장의 문제와 그 해법은 학부모와 교사가 가장 잘 알고 있다"며 "현장에서 수렴한 생생한 목소리를 경기교육의 정책 과제로 삼아 구체화하겠다"고 강조했다.

안산 간담회에서는 지역 특성을 반영한 이주배경 학생 지원 및 한국어 교육 방안이 집중 논의됐다. [사진=안민석 당선인 제공]

한편 안 당선인은 경기교육의 새로운 방향성을 현장에서 모색하기 위해 지난 10일 고양·파주를 시작으로 경기도 전역을 순회하고 있다.

beignn@newspim.com