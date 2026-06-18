세종시, 24시간 AI 민원상담 'AI충녕' 운영…여권·여민전 정보 한눈에

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 18일부터 AI 민원안내 챗봇 'AI충녕'을 시범 운영했다
- AI충녕은 다국어로 24시간 공공정보와 생활민원을 안내한다
- 시는 11월까지 보완 후 12월 정식 운영하며 예약·신청 기능을 확대할 계획이다
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시가 시민들이 시간과 장소에 구애받지 않고 시정 정보를 확인할 수 있도록 인공지능(AI) 기반 민원 안내 서비스 'AI충녕'을 도입했다.
세종시는 18일부터 공공정보와 생활민원을 24시간 연중무휴로 안내하는 AI 챗봇 'AI충녕' 시범 운영에 들어간다고 밝혔다.
AI충녕은 시민들이 자주 찾는 행정정보와 생활밀착형 서비스를 실시간으로 제공하는 맞춤형 인공지능 상담 서비스다.
이를 통해 여권 발급 절차와 부서 위치, 여민전 가맹점 정보 등 단순·반복 민원은 물론 공공시설 예약 현황과 도서 대출 현황, 상가 영업입지 사전점검, 동물 찻길 사고 신고 등 생활민원도 손쉽게 확인할 수 있다.
특히 외국인 주민들의 이용 편의를 위해 한국어뿐 아니라 영어, 중국어, 일본어 등 다국어 응답 기능도 지원한다.
시는 오는 11월까지 시범 운영을 실시한 뒤 이용자 의견을 반영해 서비스를 보완하고, 12월부터 정식 운영에 들어갈 계획이다.
정식 운영 시에는 체육시설과 공공시설 대관 예약, 도서 대출 신청 등 일부 행정서비스를 직접 처리할 수 있는 기능도 추가해 활용 범위를 확대할 방침이다.
AI충녕은 전용 홈페이지를 통해 휴대전화와 컴퓨터 등 다양한 기기에서 이용할 수 있으며, 365일 24시간 언제든지 접속이 가능하다.
김하균 세종시 행정부시장은 "AI충녕은 시민들이 보다 쉽고 편리하게 시정 정보를 이용할 수 있도록 마련한 인공지능 기반 소통 서비스"라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 다양한 AI 행정서비스를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com