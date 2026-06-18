전남 서부권 당선인 "통합특별시 주청사 무안 확정은 선택 아닌 필수"

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- 전남 서부권 7개 시·군 당선인들이 18일 무안 주청사 확정을 촉구했다.
- 당선인들은 통합특별시 취지가 살려면 지역 내 1극 구조를 막아야 한다고 했다.
- 무안의 지리적 중심성과 행정 기반을 들어 균형발전 대책도 요구했다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 서부권 시·군 단체장 당선인들이 통합특별시 주청사를 무안으로 확정해야 한다고 공식 촉구했다.
전남 서부권 7개 시·군(목포·해남·영암·무안·완도·진도·신안) 제9대 지방자치단체장 당선인들은 18일 오전 10시 전남도의회에서 브리핑을 열고 전남광주통합특별시 주청사(주사무소)를 현 전라남도청이 위치한 무안 청사로 확정할 것을 요구하는 공동성명을 발표했다.
당선인들은 "전남광주통합특별시 출범은 수도권 1극 체제 완화와 국가 균형발전, 지방소멸 위기 대응이라는 시대적 과제를 해결하는 계기가 돼야 한다"며 "통합 이후 또 다른 지역 내 1극 구조가 형성될 경우 통합의 취지가 훼손되고, 향후 타 시·도의 통합 논의도 명분을 잃게 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "전남 서부권은 인구 감소와 산업 기반 약화, 청년 유출 등 구조적 어려움을 겪어왔다"며 "주청사를 무안에 두는 것이 균형발전을 실현하고 통합 시너지 효과를 높이는 출발점이 될 것"이라고 강조했다.
입지 타당성도 제시했다. 당선인들은 "무안은 광주와 전남 동·서·중부권을 연결하는 지리적 중심지이자 교통 요충지"라며 "도청과 교육청, 경찰청 등 행정기관이 집적된 행정 중심지로서 통합특별시의 안정적 출범을 뒷받침할 기반을 갖추고 있다"고 설명했다.
또 "2005년 전남도청의 무안 남악신도시 이전은 지역균형발전과 상생을 위한 결정이었다"며 "20여 년간 축적된 행정 기능과 기반시설은 통합 이후에도 광주와 전남 전역의 공동 발전을 이끌 토대가 될 것"이라고 덧붙였다.
공동성명에는 ▲전남광주통합특별시 주청사의 무안 확정 ▲정부와 정치권의 적극적 지원 ▲서부권 발전 전략 수립과 공공기관 이전 등 실질적 균형발전 대책 마련 요구가 담겼다.
당선인들은 "통합특별시가 지방시대의 성공 모델로 자리매김할 수 있도록 협력해 나가겠다"며 "현 전남도청 청사의 주청사 확정을 위해 공동 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.
ej7648@newspim.com