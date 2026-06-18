국가정보자원관리원, 재해복구시스템 구축 본격화…AI 정부 서비스 중단 막는다

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주민등록·안전디딤돌 등 13개 핵심 시스템 이중운영체계 설계 착수

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 국가정보자원관리원 화재를 계기로 공공 정보시스템의 안정성을 높이기 위한 재해복구시스템(DR) 구축에 본격 착수했다.

행정안전부는 국민에게 중단 없는 인공지능(AI) 정부 서비스를 제공하기 위해 '재해복구시스템(DR) 구축 정보화전략계획(ISP) 수립 사업'을 추진한다고 18일 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 사업은 국가인공지능전략위원회가 마련한 'AI 정부 인프라 거버넌스·혁신 추진방향'에 따라 추진되는 것으로, 올해 이중운영체계(Active-Active DR) 구축 대상인 13개 정보시스템의 재해복구 체계를 설계하는 것이 핵심이다.

대상 시스템은 디브레인, 안전디딤돌, 우편정보시스템 등 민간 클라우드 이전 및 재해복구시스템 구축 대상 3개 시스템과 주민등록시스템, 119구급스마트시스템 등 대전센터와 공주센터 간 재해복구 체계를 구축하는 10개 시스템이다.

행정안전부는 설계 결과를 바탕으로 올해 하반기부터 본격적인 구축 사업에 착수할 계획이다.

앞서 행정안전부는 지난 5월 디브레인 등 3개 시스템의 민간 클라우드 전환 및 이중운영체계 구축을 위한 설계 사업을 시작했으며, 이달부터는 주민등록시스템 등 10개 정보시스템에 대한 대전센터-공주센터 간 이중운영체계 설계 사업을 연이어 추진하고 있다.

이중운영체계는 주 시스템과 보조 시스템을 동시에 운영하다가 한쪽에 장애가 발생하면 즉시 다른 시스템이 서비스를 이어받는 방식이다. 기존 대기방식(Active-Standby DR)보다 서비스 중단 시간을 획기적으로 줄일 수 있다는 장점이 있다.

행정안전부는 사업의 원활한 추진을 위해 정보시스템 소관 기관과 한국지능정보사회진흥원(NIA) 등이 참여하는 착수보고회를 지난 2일과 18일 두 차례 개최했다. 보고회에서는 재해복구 구축 범위와 인프라 현황, 추진 방향 등을 공유하고 세부 설계 방안을 논의했다.

이번 정보화전략계획 수립 사업에서는 이중운영체계와 대기방식 재해복구체계의 목표 모델 설계를 비롯해 대전센터와 공주센터 간 약 50km 거리에서도 실시간 이중 서비스를 제공할 수 있는 방안, 신속한 데이터 이중화 및 시스템 전환 방안 등을 종합적으로 검토한다.

행정안전부는 올해 안에 대전센터 내 A1·A2 등급 정보시스템 97개에 대한 재해복구 설계도 마무리할 예정이다. 이를 위해 오는 8월에는 2027년 이후 구축 대상 시스템에 대한 추가 정보화전략계획 수립 사업도 발주할 계획이다.

배일권 행정안전부 인공지능정부기반국장은 "공공 영역에서 재해복구시스템 구축 정보화전략계획 수립 결과를 토대로 최적의 목표 모델을 수립할 수 있을 것"이라며 "올해 하반기부터는 이번 설계 결과를 바탕으로 재해복구시스템 구축을 확대해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com