재선 성공 윤건영 충북교육감, '현장 소통' 광폭 행보

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교원단체·노조 찾아 의견 청취…인사·근무여건·교육활동 보호 현안 집중

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 재선에 성공한 윤건영 충북교육감이 교원 단체와 노동조합을 잇달아 만나며 '현장 소통'에 속도를 내고 있다.

교육 현장과의 신뢰 복원과 실무형 협치에 방점을 찍는 행보로 읽힌다.

윤건영 충북교육감. [사진=뉴스핌DB]

윤 교육감은 18일과 19일 충북교사노동조합, 전국교직원노동조합 충북지부, 충북교원단체총연합회를 차례로 방문해 소통의 시간을 갖는다.

도 교육청은 윤 교육감이 재선 이후 교원 단체 및 교원 노조와의 협력적 관계를 바탕으로 교육 현안에 대한 공감대를 넓히고 교육 여건 개선과 교육 활동 보호를 위한 현장 중심 소통을 강화하기 위한 것이라고 설명했다.

이번 행보는 윤 교육감이 선거 이후 보여 온 움직임과도 맞닿아 있다. 그는 당선 다음 날 곧바로 업무에 복귀해 출·퇴근길 시민들과 접촉하며 감사 인사를 전하는 등 연일 현장으로 나서는 모습을 보였다.

교육감직 재선 직후부터 거리 인사와 면담 일정을 이어가며 '정책보다 먼저 현장'이라는 메시지를 강조하는 모습이다.

그는 18일 청주시 청원구 오창읍에 있는 충북교사노조 사무실을 찾아 제4대 유윤식 위원장을 비롯한 임원진과 교원의 안정적인 인사 제도 운영, 교육 여건 개선 방안 등을 논의한다. 이 자리에서는 교원들의 업무 부담 경감과 안정적인 교육 활동 여건 조성에 대한 현장의 목소리도 청취할 것으로 보인다.

윤건영 교육감이 8일 오전 부인 하정혜 여사와 함께 청주 사창사거리에서 당선 거리 인사를 하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

윤 교육감은 "교육 정책의 출발점은 학교 현장의 목소리를 듣는 데 있다"고 밝히며 "앞으로도 교원 단체와 교원 노조와의 신뢰와 협력을 바탕으로 교육 공동체가 함께 공감할 수 있는 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

19일에는 전교조 충북지부와 충북교총을 잇따라 방문할 예정이다. 전교조 충북지부에서는 교육 현장의 주요 현안과 교원의 근무 여건, 교육 활동 보호 방안을 논의하고 충북교총에서는 학생 성장 중심 맞춤형 교육 실현 방안과 충북 미래 교육의 발전 방향을 협의한다.

교육계에서는 윤 교육감의 이 같은 움직임을 재선 직후 안정적 국정 운영을 위한 포석으로 보고 있다. 충북 교원 단체들이 당선 직후부터 '소통과 통합 행정'을 주문해 온 만큼 윤 교육감이 이를 적극 수용하는 모양새라는 분석이다.

동시에 교사 노조가 새 사업의 남발보다 현장 부담 완화를 요구해 온 점을 감안하면 이번 만남은 향후 교육 정책의 속도와 방향을 조율하는 분수령이 될 수 있다.

윤 교육감의 최근 행보는 재선의 정치적 안정성을 기반으로 교육 현장과의 접점을 넓히며 정책 추진 동력을 확보하려는 전략으로 읽힌다.

한 교육계 관계자는 "윤 교육감의 최근 행보는 선거로 확인된 지지 기반을 현장 신뢰로 전환해 인사·근무 환경·교육 활동 보호 같은 실질 현안을 풀어가겠다는 의지가 강하게 드러난다"고 말했다.

baek3413@newspim.com