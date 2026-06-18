심플랫폼, 美 EcoMicron과 반도체 AI 사업 협력

AI 핵심 요약beta
- 심플랫폼이 18일 미국 EcoMicron과 전략적 업무협약을 체결했다.
- 양사는 AI 제조 데이터 분석 기술과 EcoMicron의 글로벌 공급망을 결합해 북미 중심 AI 제조혁신 사업을 추진한다.
- 반도체 공정 데이터 분석·품질 예측·이상 탐지 등 산업용 AI 플랫폼 사업 기회를 공동 발굴해 글로벌 시장 진출을 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI 전문기업 심플랫폼이 미국 반도체 장비·부품 전문기업 EcoMicron과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.
양사는 심플랫폼의 AI 기반 제조 데이터 분석 기술과 EcoMicron의 글로벌 반도체 공급망 및 고객 네트워크를 결합해 북미를 중심으로 AI 제조혁신 사업을 추진할 계획이다.
회사에 따르면 EcoMicron은 마이크론, 삼성 오스틴 & 테일러, 인텔, 아날로그디바이스, 텍사스 인스트루먼트, 온세미 등 미국 주요 반도체 기업과 독일 인피니온, 싱가포르 STMicroelectronics 등 전 세계 50여 개 반도체 기업에 장비와 핵심 부품을 공급해온 글로벌 기업이다.
양사는 이번 협약을 통해 반도체 기업을 대상으로 공정 데이터 분석, 품질 예측, 이상 탐지, 생산성 개선 등 산업 현장에 적용 가능한 AI 플랫폼 사업 기회를 발굴해 나갈 예정이다.
심플랫폼은 산업 현장의 데이터를 수집·분석하는 산업용 AI 플랫폼 기술을 기반으로 제조 공정의 품질 예측, 이상 탐지, 공정 최적화 솔루션을 제공하고 있다. 국내 주요 반도체 기업 프로젝트 수행 경험과 글로벌 반도체 기업과의 협업을 통해 기술 경쟁력을 강화하고 있다.
심플랫폼 임대근·강태신 대표는 "이번 협력은 글로벌 반도체 시장 진출을 위한 중요한 계기가 될 것"이라며 "양사의 기술력과 글로벌 네트워크를 바탕으로 북미 시장을 중심으로 사업을 확대하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com