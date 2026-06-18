라온메타, 산업안전·직무훈련 XR 콘텐츠 확대

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산업안전·재난안전·직무훈련 XR 콘텐츠 확대

제이티시스템·페리굿과 협력…메타데미 생태계 강화

현장 제약 없는 반복 실습으로 교육 효율성 제고

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 생성형 인공지능(AI) 기반 메타버스 플랫폼 전문기업 라온메타가 산업교육 분야 확장에 속도를 내고 있다. 산업안전과 재난안전, 직무훈련 분야 XR 콘텐츠를 확보하며 AI 기반 가상실습 플랫폼 생태계 강화에 나선다.

18일 라온시큐어 자회사 라온메타는 XR 콘텐츠 전문기업 제이티시스템, 페리굿과 각각 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 AI·가상융합 실습 전문 플랫폼 '메타데미(MetaDemy)'의 산업교육 콘텐츠를 확대하고 플랫폼 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.

최근 산업현장에서는 반복 실습과 안전교육의 중요성이 커지고 있지만 실제 장비와 공간, 위험 환경이 수반되는 특성상 충분한 훈련 기회를 제공하기 쉽지 않다. 이에 따라 장소와 시간의 제약 없이 반복 학습이 가능한 XR 기반 가상실습이 대안으로 주목받고 있다.

[사진=라온메타]

제이티시스템은 메타버스 기반 실습 콘텐츠와 연동 디바이스 솔루션을 개발하는 기업으로, 고위험·고정밀 환경의 훈련 콘텐츠 구현에 강점을 보유하고 있다. 페리굿은 건설·제조·화학 분야의 산업안전 콘텐츠를 비롯해 심폐소생술(CPR), 바리스타 교육 등 생활 밀착형 직무훈련 콘텐츠를 개발해 왔다.

라온메타는 이번 협력을 통해 메타데미 내 산업안전·재난안전·직무훈련 분야 콘텐츠 라인업을 확대하고 플랫폼 연동 및 사업화를 본격 추진할 계획이다. 제이티시스템과는 실습 콘텐츠 및 디바이스 분야 기술 협력을 강화하고, 페리굿과는 산업안전과 재난대응, 직무훈련 콘텐츠 공급 및 운영 고도화를 추진한다.

이를 통해 학습자는 실제 현장에 가지 않고도 고위험 작업 환경과 장비 운용, 직무 절차 등을 반복적으로 학습할 수 있게 된다. 교육기관과 기업은 장비 구축 비용과 공간 제약을 줄이면서도 표준화된 실습 환경을 제공할 수 있으며, 훈련 과정에서 발생할 수 있는 안전사고 위험도 낮출 수 있다.

특히 산업안전과 재난대응 분야에서는 XR 기반 실습이 단순 이론 교육을 넘어 실제 상황 대응 역량을 높이는 핵심 교육 인프라로 자리잡을 것으로 기대된다.

라온메타는 향후 공공기관과 대학, 직업훈련기관 등으로 협력 범위를 확대하고 AI 기반 맞춤형 학습 기능을 접목해 산업교육 플랫폼 경쟁력을 지속 강화할 계획이다.

윤원석 라온메타 메타데미사업본부장은 "XR 기반 실감형 교육은 산업 현장의 직무 역량을 높이는 핵심 수단으로 자리잡고 있다"며 "전문 콘텐츠 파트너십을 지속 확대해 메타데미를 산업 인재 양성을 위한 대표 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com