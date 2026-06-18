청주시, 중기부 공모 3관왕…원도심 상권 활성화 탄력

AI 핵심 요약beta
- 청주시는 18일 원도심 상권 활성화 공모 3개에 선정됐다
- 육거리시장·성안길·운리단길에 국비 38억 포함 77억 확보했다
- 100년 야시장·디저트 특화·골목 브랜드를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 청주시 원도심 상권 활성화 사업이 본격화된다.
청주시는 중소벤처기업부가 주관한 주요 공모사업 3개 부문에 동시에 선정됐다고 18일 밝혔다.
전통시장 육성사업에 육거리 종합시장, 로컬 테마 상권(지역 상권 육성사업)에 성안길 상점가, 유망 골목 상권에 운리단길 골목형 상점가가 각각 선정됐다. 이번 선정으로 청주시는 국비 38억 원을 포함해 총 77억 원의 사업비를 확보했다.
대상 상권 내 1150여 개 점포가 지원을 받게 된다. 육거리 종합시장에는 2년간 최대 30억 원을 투입해 100년 야시장 조성, 특화 콘텐츠 개발, 원도심 연계 사업 등을 추진한다.
성안길 상점가는 2년간 최대 40억 원과 민간 투자 2억 원을 기반으로 디저트 특화 상권과 창업 스튜디오를 조성할 계획이다. 운리단길은 1년간 최대 5억 원을 들여 직지 기록문화와 공방을 결합한 골목 브랜드와 체류형 콘텐츠를 강화한다.
시 관계자는 "다음 달까지 세부 실행 계획을 마련한 뒤 하반기부터 본격적으로 사업을 추진할 방침"이라고 전했다.
baek3413@newspim.com