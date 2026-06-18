CU, 앱테크 서비스 'CU플레이' 출시…게임·만보기로 포인트 적립

출석체크 월 이용자 30만명 돌파

편의점 이용 연계 콘텐츠 강화

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CU가 게임과 만보기, 미션 참여 등을 통해 포인트를 적립할 수 있는 앱테크 서비스 'CU플레이'를 선보인다.

CU는 고객 참여형 콘텐츠를 중심으로 기존 '포인트충전소'를 전면 개편한 'CU플레이'를 출시했다고 18일 밝혔다.

CU플레이 [사진=BGF리테일]

CU플레이는 미니게임, 만보기, 운세, 미션 등 다양한 생활형 콘텐츠에 참여해 CU 포인트를 적립할 수 있는 서비스다. 적립한 포인트는 전국 CU 점포와 포켓CU에서 현금처럼 사용할 수 있다.

최근 고물가가 지속되면서 '무지출 챌린지', '짠테크' 등 알뜰 소비 트렌드가 확산되며 앱테크에 대한 관심도 높아지고 있다. 실제 CU가 2023년 8월 선보인 포인트충전소의 포인트 적립액은 서비스 출시 초기와 비교해 올해 5월 기준 354.5% 증가했다. 포켓CU의 대표 리워드 서비스인 출석체크도 월평균 이용자 수 약 30만명, 월 참여 건수 500만건을 넘어서는 등 높은 이용률을 보이고 있다.

CU는 이러한 수요를 반영해 재고 조회, 예약 구매 등 포켓CU 이용 과정에서 자연스럽게 혜택을 받을 수 있도록 편의점 특화형 콘텐츠를 강화했다. 대표 콘텐츠인 '나만의 CU'는 CU 캐릭터 '케이루'와 함께 가상의 편의점을 운영하는 육성형 게임이다. 이용자는 미니게임을 통해 매대를 채우고 골드를 모으며 게임을 즐길 수 있다.

'CU 걷기'는 걸음 수에 따라 포인트를 적립할 수 있는 만보기 서비스다. 향후 특정 CU 점포를 목적지로 설정하고 방문하면 추가 혜택을 제공하는 기능도 도입할 예정이다.

'오늘 뭐 먹지?'는 점심 메뉴를 고민하는 고객들을 위한 개인화 추천 콘텐츠다. 간단한 참여를 통해 메뉴 추천과 리워드를 받을 수 있으며, 추천 결과에 따라 CU 인기 상품과 개인 선호 상품 정보도 함께 제공한다. 포켓CU 주요 서비스와 연계한 미션형 콘텐츠도 마련했다. 고객이 재고 조회, 신상품 정보 확인, 예약 구매 등을 이용하면 '포도'를 지급하며, 이를 모아 CU 포인트로 교환할 수 있다.

이 밖에도 OX 퀴즈와 행운 퀴즈 등을 즐길 수 있는 'CU 오락실', '오늘의 운세' 등 다양한 참여형 콘텐츠를 운영한다.CU는 서비스 오픈을 기념해 선착순 1만명을 대상으로 콘텐츠 서비스 이용에 동의하면 최대 1000포인트를 제공하는 프로모션도 진행한다.

박병호 BGF리테일 온라인플랫폼팀장은 "CU플레이는 고객들이 편의점을 이용하는 과정 자체가 혜택으로 이어질 수 있도록 기획한 앱테크 서비스"라며 "앞으로도 CU만의 강점을 살린 차별화된 서비스를 통해 포켓CU를 생활 밀착형 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com