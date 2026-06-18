전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.18 (목)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, BTS 월드투어 연계 도시 축제 성료…관람객 11만 명 유치 성과

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 부산시가 12~13일 BTS 월드투어 공연과 연계한 도시 전역 축제화 프로젝트를 마무리해 11만 명 관람객을 유치했다
  • 도시는 교통증편·비상수송·안전인력 4790명 투입으로 큰 사고 없이 행사를 치르고 도심 곳곳 연계행사에 수십만 명이 몰렸다
  • 외국인 환대·숙박 공급 확대와 소비 진작으로 매출이 크게 늘었으며 시는 빅데이터 분석을 통해 관광 파급효과를 8월 초 발표할 예정이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

관광기념품 매출 136% 증가 기록
숙박 요금 상승·시민 참여형 공급

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시가 BTS 월드투어 공연을 계기로 추진한 도시 전역 축제화 프로젝트를 마무리하며 11만 명 관람객 유치와 관광 소비 확산 성과를 냈다.

부산시와 부산관광공사는 부산아시아드주경기장에서 열린 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산'과 연계한 '도시 전역 축제화 프로젝트'를 전 일정 마무리했다고 밝혔다.

지난 12일부터 13일까지 이틀간 열린 이번 공연에는 일본·중국 등 해외 팬이 대거 방문해 관람객의 절반 이상을 외국인이 차지했다. 관람객은 11만 명(일별 5만5807명)으로 집계됐다. 공연장 인근 방문객까지 포함하면 실제 부산 방문 인원은 이를 웃돈 것으로 시는 추산했다.

지난 12일부터 13일까지 부산아시아드주경기장에서 열린 'BTS 월드투어 아리랑 IN 부산' 공연을 계기로 추진한 '도시 전역 축제화 프로젝트'의 전 일정을 성공적으로 마무리했다. 사진은 김해공항 환대행사[사진=부산시] 2026.06.18

대규모 인파에도 교통과 안전 대응은 큰 차질 없이 이뤄졌다. 도시철도 220회 이상 증편·연장, 부산김해경전철 48회 증편, 시내버스 배차 간격 단축 등 특별수송대책이 가동됐다. 전세버스 전용 주차장 2곳과 주변 주차장 10곳도 운영됐다. 주최 측과 시, 경찰·소방 등에서 총 4790명의 인력이 투입됐으며 공연 기간 중 중대 안전사고는 발생하지 않았다.

공연과 연계한 도심 행사도 곳곳에서 진행됐다. 해운대 구남로 '러브송라운지'에는 10만여 명이 방문했고 부산항 제1부두 '포트 빌리지 부산 2026'은 공연 기간 5만여 명이 찾았다. 광안리해수욕장 드론 라이팅쇼에는 이틀간 5만4000명이 관람했다. 화명생태공원 '별바다부산 나이트마켓'과 송상현광장 '더 레드 모먼트 부산' 등도 방문객을 끌어모았다.

외국인 관광객 편의 지원도 병행됐다. 김해국제공항 환대 프로그램을 통해 8200명에게 안내와 기념품을 제공했고, 부산역 웰컴센터는 2만6245명이 이용했다. 짐보관·배송 서비스와 임시 물품보관소도 운영됐다.

공연 특수는 지역 소비로 이어졌다. 관광기념품점 3곳의 공연 기간 일평균 매출은 약 854만 원으로 전년 동월 대비 136% 증가했다. 부산역점은 316% 급증했다. BTS 테마 시티투어버스에는 705명이 탑승했고 부산 미식 가이드북은 준비 물량이 모두 소진됐다.

숙박요금 상승 논란과 관련해 시는 공공숙박 공급과 합동 점검을 병행했다. 종교계·대학 등과 협력해 26개 기관 295객실을 확보해 1776명이 이용했다. 시민 참여형 '갈매기 둥지 스테이'에는 외국인 54명이 참여했다.

시는 통신·카드 매출 데이터를 활용한 빅데이터 분석과 부산연구원 연구를 통해 이번 행사의 관광 파급효과를 분석 중이다. 결과는 8월 초 도출해 향후 글로벌 이벤트 유치와 체류형 관광정책에 반영할 계획이다.

나윤빈 관광마이스국장은 "이번 프로젝트가 대형 공연을 통해 도시 전체를 K-관광 무대로 확장할 수 있음을 보여준 사례"라고 평가하며 "공연장 밖에서도 부산 전역을 체험한 글로벌 팬들의 경험이 주요 성과"라고 말했다

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'마이 케이팝 스타', 예선 진출자 200팀 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 K팝 오디션 '마이 케이팝 스타(MY KPOP STAR)'가 예선 진출자 200팀을 발표하며 본격적인 경쟁의 막을 올렸다. 종합 뉴스통신사 뉴스핌이 주최·주관하는 '마이 케이팝 스타'는 국적과 나이에 제한 없이 누구나 참여할 수 있는 글로벌 오디션이다. 지난 12일 접수를 마감한 가운데 국내외 참가자들의 뜨거운 관심 속에 총 60개국에서 지원자가 몰리며 글로벌 규모를 입증했다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '마이 케이팝 스타' 포스터. 2026.04.09 alice09@newspim.com 예선 사전 심사를 거쳐 선발된 진출자는 총 200팀이다. 국내 참가자 100팀, 해외 참가자 100팀으로 구성됐으며, 한국, 미국, 일본, 중국, 태국, 필리핀, 인도네시아, 브라질, 프랑스 등 총 37개국 출신 참가자들이 이름을 올렸다. 이번 예선 진출자들은 탄탄한 보컬과 퍼포먼스 실력을 갖춘 참가자들로 구성됐다. 아이돌 연습생 출신은 물론 SNS에서 활발히 활동 중인 크리에이터, 해외 K팝 커버 아티스트 등 다양한 배경을 지닌 참가자들이 대거 포함돼 눈길을 끈다. 개인 참가자뿐 아니라 듀엣, 그룹, 밴드 등 다양한 형태의 팀도 진출하며 다채로운 무대를 예고했다. 예선 진출자들의 영상은 오는 22일부터 공개된다. 뉴스핌 공식 유튜브와 틱톡 등 SNS 채널을 통해 매일 10팀씩 순차적으로 업로드되며, 총 200팀의 무대가 20일간 전 세계 시청자들과 만날 예정이다. 영상 공개가 모두 마무리된 뒤에는 대중 평가가 진행된다. '마이 케이팝 스타'는 전문 심사위원 없이 시청자가 직접 우승자를 결정하는 100% 대중 참여형 오디션으로 운영된다. 조회수와 좋아요 수를 기반으로 본선 진출자 30팀이 선정되며, 참가자의 실력뿐 아니라 대중성과 화제성 역시 중요한 평가 요소가 된다. 대회는 온라인 영상 예선, 온라인 라이브 본선, 오프라인 결선 순으로 진행된다. 최종 우승자에게는 1억원의 상금이 수여되며, 국내 참가자 2위부터 10위까지는 각 200만원의 상금이 지급된다. 해외 참가자에게는 결선 진출 시 왕복 항공권과 숙박비 등 체류 비용 전액이 지원된다. 이 밖에도 글로벌 쇼케이스 및 공연 참여 기회, 언론 홍보 및 인터뷰, 국내 엔터테인먼트사의 현장 캐스팅 기회가 제공된다. 또한 K팝 보컬·댄스 트레이닝 프로그램과 K팝 안무를 활용한 숏폼 콘텐츠 제작 지원 등 다양한 특전이 마련돼 차세대 K팝 스타를 꿈꾸는 참가자들의 관심을 모으고 있다. moonddo00@newspim.com 2026-06-17 17:51
사진
스페이스X, 상장 후 첫 하락 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 로켓·AI 기업 스페이스X의 주가가 사상 최대 기업공개(IPO) 이후 17일(현지시간) 처음으로 하락하고 있다. 이로써 아마존을 제치고 세계 5위 기업으로 올라서게 했던 사흘간의 랠리에 제동이 걸렸다. 스페이스X의 주가는 이날 오전 11시21분 전장보다 5.16% 내린 191.38달러를 기록했다. 이번 하락으로 주가는 공모가 135달러보다 거의 50% 높은 수준까지 끌어올렸던 사흘 연속 상승 흐름을 마감할 처지에 놓였다.  스페이스X 주식을 보유한 댈러스 소재 파운더 펀즈의 마이클 모너핸 파트너 겸 포트폴리오 매니저는 블룸버그통신에 "결론적으로 지금까지는 그냥 노이즈라고 본다"며 "정말 더 많이 떨어진다면 아마 추가 매수할 것"이라고 말했다. 스페이스X 주식의 높은 변동성 거래는 부분적으로 적은 유통 물량(플로트) 탓이다. 거래 가능한 스페이스X 주식 비중은 상대적으로 작아 상장 첫날 전체 주식의 약 4.2%만 거래 가능했다. 향후 몇 달간 내부자 매도를 막는 보호예수(락업)가 만료되면 주가에 하방 압력을 더할 수 있다. 스페이스X [사진=로이터 뉴스핌] 이날 하락 전까지 스페이스X는 IPO 이후 개인 투자자들이 가장 많이 사들인 주식이었다. 반다 리서치 자료에 따르면 이는 엔비디아와 알파벳, 아마존, 메타 플랫폼스와 나스닥 100·S&P500 지수를 추종하는 주요 상장지수펀드(ETF)의 매수를 합친 것과 맞먹는 규모다. 같은 기간 테슬라는 약 6100만 달러의 순매도를 기록했다. 반다는 투자 노트에서 "어쩌면 우리는 한 머스크 연계 거래에서 다른 거래로의 이동을 보고 있는지도 모른다"며 "스페이스X가 점점 더 깔끔한 AI·기술 노출 수단으로 여겨지고 있다"고 적었다. 전날에는 일부 거래소에서 스페이스X 옵션 계약 거래도 시작됐다. 주식에 더 큰 변동성을 부추길 수 있는 이벤트로 거래량은 170만 계약에 달했다.  옵션 흐름의 대부분은 매수 시 주가 상승에 베팅하는 콜옵션이었으나 시간이 지나면서 더 균형을 이뤘다. 전날 마감 기준 거래된 옵션의 44%가 풋옵션이었다. 매수 시 주가 하락에 대비한 보험으로 쓰일 수 있는 풋옵션 비중이 높아진 것은 일부 투자자들이 머스크가 이끄는 로켓 기업의 밸류에이션에 비관적임을 보여주는 신호다. 영화 '빅쇼트'로 유명해진 투자자 마이클 버리는 전날 서브스택 게시물에서 지금까지 약세 베팅인 스페이스X 풋옵션이 너무 비싸서 현재로서는 사지 않았다고 밝혔다. 향후 몇 주 내 지수 편입 가능성도 있다. 나스닥은 스페이스X 같은 거대 기업의 신속 편입을 허용하도록 규정을 변경했다. 이 경우 나스닥 100 같은 지수를 추종하는 펀드들은 주식을 매입해야 한다. 반면 S&P 다우존스 지수는 신규 IPO의 신속 편입을 허용하는 규정 변경을 하지 않기로 했다.   mj72284@newspim.com 2026-06-18 00:28

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동