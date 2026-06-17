수원도시공사, 장안구민회관 소통 네트워크 발대식 개최

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[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시공사는 장안구민회관 수강생과의 소통을 강화하고 강좌 활성화를 도모하기 위해 '참여 네트워크 대표단'을 출범시켰다고 17일 밝혔다.

17일 오후 장안구민회관에서 '참여 네트워크 대표단' 발대식이 열렸다.[사진=수원도시공사]

수원도시공사에 따르면 참여 네트워크 대표단은 장안구민회관 강좌를 대표하는 수강생 122명으로 구성됐다. 문화 분야 82명, 스포츠 분야 40명 등으로 구성됐으며 구민회관과 수강생 간 소통을 잇는 가교 역할을 맡는다.

대표단은 시민 의견이 프로그램 운영에 적극 반영될 수 있도록 강좌 운영 전반에 대한 다양한 의견과 개선사항을 제시하게 된다. 이와 함께 구민회관 주요 사업과 행사 정보를 공유·확산해 시민 참여를 독려하고 강좌 참여율 제고와 평생학습 문화 확산에 기여할 것으로 공사는 기대하고 있다.

참여 네트워크 대표단 발대식은 이날 오후 장안구민회관 한누리아트홀에서 열렸다. 행사에는 이영인 수원도시공사 사장을 비롯해 대표단 90여 명 등 120여 명이 참석했다.

이영인 사장은 "참여형 소통 구조 정착과 역할 강화를 위해 참여 네트워크 대표단을 꾸렸다"며 "지속 가능한 시민참여 기반을 조성해 시민과 함께 만드는 운영 체계가 장안구민회관에 뿌리내리길 바란다"고 말했다.

seraro@newspim.com