용인특례시의회, 제10대 초선의원 오리엔테이션 실시

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↑[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시의회가 제10대 초선의원들을 대상으로 의정활동 전반을 안내하는 오리엔테이션을 열고 의정지원 체계 가동에 나섰다.

17일 용인특례시의회는 제10대 초선의원 대상으로 오리엔테이션을 실시했다.[사진=용인시의회]

17일 용인시의회에 따르면 이 의회는 이날 대회의실에서 제10대 초선의원을 대상으로 오리엔테이션을 실시하고 새롭게 의정활동을 시작하는 의원들의 원활한 의정 수행을 지원하기 위한 자리를 마련했다.

이날 오리엔테이션에서는 의정활동비와 월정수당, 맞춤형 복지제도, 건강검진 등 의원 복지·지원 제도 전반에 대한 안내와 함께 공직자 재산등록 신고 절차가 설명됐다.

이어 올 하반기 의회 운영 일정, 의원연구단체 구성, 정책지원관 제도 등 향후 의정활동에 필수적인 주요 사항이 소개됐다.

의회는 또 의회 조직 체계와 사무국 업무 현황을 설명하고 청사와 의원실을 둘러보는 라운딩 시간을 통해 의회 시설 이용 방법, 출입 절차, 의원실 운영에 필요한 실무 사항 등을 안내했다.

곽선근 의회 팀장은 "초선의원들이 의회 운영 체계를 빠르게 이해하고 시민을 위한 의정활동에 집중할 수 있도록 실질적인 내용 위주로 오리엔테이션을 준비했다"며 "앞으로도 의원들의 전문성과 역량 강화를 위한 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.

seraro@newspim.com