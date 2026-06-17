창원시, 우천·야간 차선 안심등불 시범 도입…교통사고 예방

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34.2% 교통사고, 우천·야간 발생

LED 설치로 효과 검토 후 확대 계획

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 우천·야간 교통사고 예방을 위해 차선 시인성 개선 사업을 시범 도입했다.

경남 창원시 의창구 의창대로 중동사거리에 설치된 태양광 LED 표지병[사진=창원시] 2026.06.17

시는 의창대로 도계광장삼거리부터 의창동행정복지센터까지 약 0.8km 구간에 '우천(야간) 차선 안심 등불' 설치를 완료했다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 야간이나 비가 올 때 차선 식별이 어려운 문제를 개선하기 위해 추진됐다. 총 5000만 원을 투입해 태양광 함몰형 LED 표지병을 설치했다.

해당 사업은 기존 '횡단보도 안심 등불' 사업을 확대한 것으로 차선 구간까지 적용 범위를 넓힌 것이 특징이다.

한국도로교통공단 통계에 따르면 최근 3년간 창원 지역 교통사고의 34.2%가 우천·야간 시간대에 발생했다. 특히 의창대로는 37.2%로 평균보다 높아 시범 구간으로 선정됐다.

시는 LED 표지병 설치로 차선 시인성이 개선되면서 교통사고 감소 효과가 있을 것으로 보고 있다.

시는 사업 효과를 검토한 뒤 설치 구간 확대 등 추가 대책을 마련할 계획이다.

news2349@newspim.com