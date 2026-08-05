李대통령 "체육협회 비민주적 조직·장기집권 개선해야"

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대한체육회 직선제 확대…

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 5일 각종 체육협회의 비민주적 조직 운영과 장기집권 문제를 지적하며 민주적 선출 방식 확대와 투명한 운영 개선을 주문했다.

대한축구협회와 같은 논란이 재발하지 않으려면 구조적인 개편이 필요하다는 게 이 대통령의 판단이다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 교육부·문화체육관광부·국가교육위원회·국가유산청 업무보고에서 유승민 대한체육회 회장에게 "최근 국민들이 관심 갖는 축구협회의 가장 큰 문제는 비민주적 조직"이라며 "선출 자체도 민주적으로 객관적으로 인정되는 사람이 선출되느냐는 문제가 있고, 장기집권도 문제"라고 말했다.

이어 "축구협회뿐 아니라 다른 협회는 이런 문제 없느냐"고 물었다. 이에 유 회장은 "그런 문제가 나오는 협회도 있지만 잘 수행하는 협회도 있다"며 "모든 경기단체장들이 비상근 명예직이어서 세밀한 부분이 부족한 게 있다"고 답했다.

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 교육부·문화체육관광부·국가교육위원회·국가유산청 업무보고를 받으며 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 대한체육회와 소속 협회, 광역·기초단체 등 문어발식 피라미드 구조를 언급하며, 체육단체 선출 과정의 문제점을 지적했다. 유 회장은 전국적으로 약 1만1000개의 소속단체가 있다고 설명했다.

이 대통령은 "체육단체들을 직·간접적으로 경험해봤는데 구성 과정, 선출 과정이 엄청 치열하다"며 "특히 정치적으로 많이 연관성도 있고, 거기에 휘둘리기도 하고, 정치적 의도로 개입하기도 하고, 이권도 좀 있고, 기득권도 있는 것 같다"고 짚었다.

그러면서 "이 문제를 근본적으로 해결하려면 민주적 구성이 제일 중요하다"며 "최대한 범위를 넓혀서 직선을, (회장을) 직접 뽑게 하고 과하게 오랫동안 못하게 해야 한다"고 강조했다.

유 회장은 대한체육회가 지난달 16일 직선제로 정관을 개정했다고 보고했다. 선거인단은 임원, 심판, 지도자, 선수, 선수관리자까지 약 9만2000명 규모다. 기존 2200명 수준에서 대폭 확대된 것이다.

이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 교육부·문화체육관광부·국가교육위원회·국가유산청 업무보고를 받으며 발언하고 있다. [사진=KTV]

이 대통령은 "일일이 쫓아다니며 매수가 불가능한 규모"라며 긍정적으로 평가했다.

소속 협회들의 정관 변경에 대해 유 회장은 "(소속 협회도) 정관을 준용하게 돼 있다. 협회들은 회원 단체 규정이 있기 때문에 이사회를 통과시켜서 규정을 바꿀 예정"이라고 설명했다. 다만 "단체마다 인원 차이가 있어 자율성을 맡겨야 하는 것도 있다"고 덧붙였다.

이 대통령이 "대한체육회 정관을 준용해야 하면 당연히 직선제를 해야 하는데 축구협회는 왜 논란이 있느냐"고 묻자, 유 회장은 "회원 종목단체 규정을 아직 변경하기 전"이라며 "축구협회장이 사퇴해서 보궐로 해야 해서 혼선이 있다"고 답했다.

이 대통령은 "민주적 구성, 투명한 운영, 또 회계 공정성이 중요할 것 같다"며 체육협회 개혁의 방향을 제시했다.

the13ook@newspim.com